Першим же рішенням після виборів знизимо ціни на газ для громадян, – Тимошенко

Наступного ж дня після президентських виборів побори з українців будуть припинені, і люди отримуватимуть газ вітчизняного видобутку.

Про це Юлія Тимошенко заявила на прес-конференції в Івано-Франківську, йдеться на сайті партії.

"Після президентських виборів український газ буде спрямований на потреби громадян, і вони платитимуть за нього вдвічі менше, ніж зараз. Це не популізм і не утопія. Для цього потрібна лише політична воля, адже усі рішення про підвищення ціни можуть бути скасовані президентом", – запевнила лідер "Батьківщини".

Вона нагадала, що чотири з половиною роки тому весь газ українського видобутку йшов на потреби населення. Українського газу повністю вистачає для забезпечення побутових потреб наших громадян, і коштувати він має максимум 90 доларів за тисячу кубометрів.

Тимошенко нагадала, що дія меморандуму, який підписали з МВФ у 2008 році, завершилася з підписанням нової програми співпраці з Фондом. А за офіційним повідомленням самого Міжнародного валютного фонду, у структурі зовнішнього боргу України жодної копійки, яку б запозичив уряд Тимошенко, з 2012 року немає.

"Візьміть платіжку за газ в 2009 році, коли діяв меморандум з МВФ і працював газовий контракт, і порівняйте її з відповідною платіжкою, яка є сьогодні за "гарним контрактом Петра Порошенка" і за його меморандумом з МВФ. Так там різниця складає в гривнях в 9-10 разів", – зазначила лідер "Батьківщини".