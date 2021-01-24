Ракетний есмінець флоту США Donald Cook 23 січня увійшов у Чорне море. На цю подію вже відреагували й у Росії: кажуть, що будуть спостерігати.

Вперше у 2021 військовий корабель США увійшов у Чорне море

Американський ракетний есмінець Donald Cook 23 січня увійшов у Чорне море. Про це відрапортували у пресслужбі військово-морських сил США у твіттері.

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USS Donald Cookе став першим військовим кораблем США у чорноморських водах у 2021 році.

У повідомленні 6 флоту американських ВМС (його зоною відповідальності є регіон Середземного та навколишніх морів) мовиться, що "Donald Cook буде працювати з партнерами задля зміцнення безпеки на морі та в регіоні".

Есмінець Donald Cook, до слова, у Чорному морі не вперше (зокрема, в листопаді 2020, а у лютому 2019 він навіть відвідував Одесу), адже кораблі США регулярно патрулюють чорноморську акваторію на підтримку союзників і партнерів по НАТО.

Як на вхід корабля США у Чорне море відреагували в Росії

Росіяни оприлюднили свою заяву ще до того, як американці офіційно повідомили про захід їхнього корабля у Чорне море. Утім, реакція Росії була досить стриманою: