Колихаєв зазначив, що місто не обстрілювали. Він запевнив – продовжує виконувати обов'язки очільника міста.

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"Сьогодні завданням номер один залишається контроль над роботою магазинів, аптек тощо", – сказав мер.

"Вистоїмо попри все"

За словами Колихаєва, місто працює у штатному режимі: прибирання, вивіз сміття, транспорт. У Херсоні також відкрили рахунки для фінансової підтримки міста. Її почали надсилати люди з усього світу.

"Найцінніше у цих переказах навіть не суми (а вони різні – від 100 грн до кількох десятків тисяч), а написані призначення платежів: "Херсон у серці", "Тримайтеся, рідні", "Російський корабель іди нах...". Ми вистоїмо попри все", – написав Колихаєв.

Він додав, що слід дотримуватись спокою заради збереження людей та міста.

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