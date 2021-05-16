Ботанічний сад Одеси відкрили лише на 2 дні через прохання відвідувачів. Однак вже в перший день люди прийшли та витоптали рідкісні рослини.

Працівники парку були вражегі побаченим. Вони звернулись за допомогою.

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Потоптали унікальні рослини

Територія саду є науковою та навчальною базою університету. Там, зазвичай, проводить екскурсії та інші заходи.

Наголосили, що у перший день прогулянок рівень вандалізму перевершив усі побоювання. Затоптали та виламали безліч унікальних рослин.

Будь ласка, хто має час і бажання, допоможіть зберегти наші надбання...Вибачте, але сьогодні звертаємося лише до тих, хто неодноразово допомагав ботанічному саду, добре знайомий з територією та специфікою роботи,

– мовиться у повідомленні.

Як відреагували українці

Користувачі мережі під постом підтримали обурення працівників саду: