У перший день відкриття відвідувачі одеського ботсаду понищили рідкісні квіти
Ботанічний сад Одеси відкрили лише на 2 дні через прохання відвідувачів. Однак вже в перший день люди прийшли та витоптали рідкісні рослини.
Джерело:Ботанічний сад ОНУ імені Мечникова
Працівники парку були вражегі побаченим. Вони звернулись за допомогою.
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Потоптали унікальні рослини
Територія саду є науковою та навчальною базою університету. Там, зазвичай, проводить екскурсії та інші заходи.
Наголосили, що у перший день прогулянок рівень вандалізму перевершив усі побоювання. Затоптали та виламали безліч унікальних рослин.
Будь ласка, хто має час і бажання, допоможіть зберегти наші надбання...Вибачте, але сьогодні звертаємося лише до тих, хто неодноразово допомагав ботанічному саду, добре знайомий з територією та специфікою роботи,
– мовиться у повідомленні.
Як відреагували українці
Користувачі мережі під постом підтримали обурення працівників саду:
- "Дикі люди!";
- "Зачинити та нікого не пускати! Культура виховання у багатьох, на жаль, відсутня";
- "У таких місцях потрібно, щоб була охорона та відеоспостереження. Штраф, просто аби зашкалював, підозрілих осіб не впускати";
- "Це все тому, що мами (не кажу, що всі, але більшість) не вчать своїх діток берегти рослини і дозволяють рвати";
- "Що за варвари?"
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