У перший день відкриття відвідувачі одеського ботсаду понищили рідкісні квіти

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Ботанічний сад Одеси відкрили лише на 2 дні через прохання відвідувачів. Однак вже в перший день люди прийшли та витоптали рідкісні рослини.

Джерело:

Ботанічний сад ОНУ імені Мечникова

Працівники парку були вражегі побаченим. Вони звернулись за допомогою.

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Потоптали унікальні рослини

Територія саду є науковою та навчальною базою університету. Там, зазвичай, проводить екскурсії та інші заходи. 

Наголосили, що у перший день прогулянок рівень вандалізму перевершив усі побоювання. Затоптали та виламали безліч унікальних рослин.

Будь ласка, хто має час і бажання, допоможіть зберегти наші надбання...Вибачте, але сьогодні звертаємося лише до тих, хто неодноразово допомагав ботанічному саду, добре знайомий з територією та специфікою роботи,
– мовиться у повідомленні.

Як відреагували українці

Користувачі мережі під постом підтримали обурення працівників саду:

  • "Дикі люди!";
  • "Зачинити та нікого не пускати! Культура виховання у багатьох, на жаль, відсутня";
  • "У таких місцях потрібно, щоб була охорона та відеоспостереження. Штраф, просто аби зашкалював, підозрілих осіб не впускати";
  • "Це все тому, що мами (не кажу, що всі, але більшість) не вчать своїх діток берегти рослини і дозволяють рвати";
  • "Що за варвари?"

 