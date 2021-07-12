Перший мільйон вакцинованих: у МОЗ похвалились швидкими темпами імунізації населення
Джерело:24 канал
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Україні вже мільйон повністю вакцинованих від коронавірусу громадян. Майже 3,5 мільйони доз вакцини ввели загалом.
Кампанія вакцинації від COVID-19 продовжує нарощувати темп, зокрема завдяки збільшенню мережі центрів вакцинації. Як вакцинують українців у різних містах – читайте далі.
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Вакцинація у Кропивницькому
На Кіровоградщині збільшили кількість центрів масової вакцинації населення від коронавірусу. Охочих щепитися там приймають у п'ятницю та вихідні. В інші дні уколи містянам роблять у стаціонарних пунктах щеплення.
Таких у межах Кропивницького 6. Щоб потрапити на вакцинацію, пацієнтам рекомендують попередньо звернутися до сімейного лікаря або зателефонувати до реєстратури в поліклініці.Зверніть увагу! На вакцинацію людей запрошують поодинці. Спочатку пацієнти підписують згоду на щеплення. Уколу передує обов'язковий медогляд – вимірюють тиск та сатурацію, цікавляться наявністю хронічних недугів та алергії.
З червня темпи вакцинації суттєво прискорилися, як зауважили лікарі. Щодня роблять до 150 щеплень. Крім прямих обов'язків, медикам вакцинальних бригад часто доводиться бути ще й психологами, оскільки пересторог та запитань у пацієнтів чимало.
Вакцинація у Кривому Розі
У Кривому Розі містян вакцинують в 3 амбулаторіях. Людей тут приймають з 9:00 до 13:00. У центрі первинної медико-санітарної допомоги №4 щеплювали препаратом CoronaVac.
Ажіотажу охочих не спостерігалося, але протягом дня у стінах медзакладу вакцину отримують 50 людей. Задля уникнення черг, людей просять записуватись на процедуру заздалегідь.
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За словами головного лікаря цієї медичної установили Олександра Задорожнього, людям потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код. Це необхідно для того, щоб ідентифікувати пацієнта в системі.
Вакцинація у Тернопілі
На Тернопільщині 10 – 11 липня додатково відкрили ще 4 тимчасові центри вакцинації. Пункти щеплень розмістять в найбільших районних містах. Вакцинуватися безкоштовно люди могли у Кременці, Чорткові, Бережанах та Заліщиках.
Людей вакцинували препаратами компанії CoronaVac. За 2 днів там планували імунізувати близько 4 тисяч людей, які були попередньо зареєстровані в системі "Дія". Загалом в Тернопільській області вакциновано понад 78 тисяч людей.
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