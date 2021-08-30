Перший сніг і морози: якою буде погода восени 2021

Восени погода в Україні буде мінливою – синоптики передрікають комфортний вересень, дощовий жовтень і морозний листопад.

Метеорологи повідомляють про "осінню" осінь – тобто пора очікується близькою до класичної. Варто зазначити, що довгостроковий прогноз може змінюватися, адже важко передбачити погоду на 3 місяці вперед.

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Погода в Україні у вересні

З початку вересня в Україні передрікають ще 10 днів літа. Спершу буде сухо та сонячно, а потім прийдуть дощі.

Однак стовпчики термометрів все ж підійматимуться до +25 градусів.

Далі опади припиняться, а температура повітря знизиться – вдень не вище +18 градусів, вночі – близько +5 градусів.

З 20 вересня ще більше похолодає аж до +10...+12 градусів. Йтимуть дощі, але наприкінці місяця буде сухо та похмуро.

Погода в Україні у жовтні

У жовтні прохолода прийде вже з перших днів і посилиться опадами. Та до кінця першої декади потеплішає, а до середини місяця погода стане майже вересневою: вдень до +20 тепла, сухо і сонячно.

Однак уже через день-два погода різко зміниться: температура впаде більш ніж на 10 градусів, до +6...+8 градусів і налетять холодні дощі.

До 20 жовтня на Півночі та Сході країни можуть бути нічні заморозки. Глибока осінь прийде після 25 жовтня, коли циклон з півночі принесе короткочасні, але відчутні морози – дві – три ночі може бути до 7 градусів нижче нуля.

Погода в Україні у листопаді

Листопад розпочнеться холодними дощами, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом – тепла не варто чекати.

У кінці першої декади небо проясниться, на більшу частину країни, окрім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози.

Вдень температура буде близькою до нуля або трохи вищою. У середині місяця потеплішає, але може випасти перший сніг.

Істотну роль у формуванні атмосферних процесів північної півкулі восени 2021 гратиме погодний феномен Ла-Нінья.