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"Перший бар-психолог": у Києві відкрили бар Za#balo

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Бар Za#balo
Бар Za#balo / The Village

Для людей, яким все набридло, і які хочуть розслабитися, на Подолі у Києві відкрили бар-психолог Za#balo BAR.

Зараз заклад працює у тестовому режимі на вул. Хорива, йдеться у виданні The Village.

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Бар Za#balo

"Перший бар-психолог – це ми. Ми вже готові простягнути кожному "коктейль допомоги". Наша назва відображає критичну точку втоми, після якої одна дорога – в бар", – розповідають власники бару.

Варто додати, що заклад спеціалізується на алкоголі: меню складається з 8 класичних та 12 авторських коктейлів. Також присутні сети.

Кожен коктейль має свою оригінальну назву. Наприклад, "#ЧомуНеДержавною" зі смородиновою горілкою, сет "Боже, як же все ..", коктейльний сет "Пробки 9 балів" та інші.

В Za#balo BAR також є бургери з куркою, яловичиною і сьомгою, які подають з соусом і картоплею.

Теги: Новини Києва LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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