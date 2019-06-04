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      Перший брифінг Юлії Мендель – прес-секретаря президента України: основні тези

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      Новпризначена прес-секретар президента Юлія Мендель
      Новпризначена прес-секретар президента Юлія Мендель / Screenshot з відео

      Юлія Мендель – новопризначена прес-секретар Президента України Володимира Зеленського – 3 червня 2019 року провела свій перший брифінг для журналістів. 24 канал підготував для вас короткий підсумок заходу у головних тезах.

      На початку виступу прес-секретар Зеленського пообіцяла часто спілкуватися з пресою та відповідати на усі актуальні запитання. І навіть зазначила, що це може бути щодня – окрім тих днів, коли працівники прес-служби чи президент перебувають у відрядженнях.

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      Загалом брифінг тривав приблизно 20 хвилин, хоча журналісти очікували на прес-секретаря президента майже три години. Захід відбувався біля входу до будівлі Адміністрації Президента в Києві на вулиці Банковій.

      Короткі меседжі Зеленського

      Щодо хлопчика, якого підстрелили поліцейські. Президент зазначив, що дитині надають усю необхідну допомогу і тривають консультації, чи потрібно звертатися до іноземних фахівців. На жаль, через кілька годин після брифінгу стало відомо, що медики не змогли врятувати життя дитини: малюк помер у київській лікарні.

      Про ситуацію в районі Операції об'єднаних сил. Вночі 3 червня на Донбасі загинув військовий окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Забава Вадим. Президент України Володимир Зеленський висловлює щире співчуття.

      Про перший візит за кордон президента України. Мендель підтвердила, що перший закордонний візит Володимира Зеленського як президента відбудеться 4 червня в Брюссель. Там вкотре обговорюватимуть долю санкцій щодо Росії через її агресію на Донбасі та анексію Криму.

      Якими будуть відносини Зеленського з Європою – дивіться у сюжеті 24 каналу.

      Прес-секретар наголосила, що президент має намір задекларувати євроінтеграційний курс України і хоче почути відгук про допомогу на запровадження важких для країни реформ.

      Про конфлікт у Харкові. Коли Мендель запитали, яка її думка щодо подій у Харкові (пікетування Палацу Спорту та повалення пам'ятник маршалу Жукову), прес-секретар відповіла: "У мене немає особистої думки". Адже прес-секретар озвучує офіційну позицію президента та його адміністрації.

      Читайте також: Протести у Харкові: сутички з поліцією та потрощений пам'ятник маршалу Жукову – фото та відео

      І з питання конфлікту у Харкові президент вважає, що міський голова Геннадій Кернес повинен взяти на себе відповідальність як арбітр в ситуації, а не ставати на чийсь бік. 

      Про зустріч Зеленського і Пінчука. Президент Володимир Зеленський дійсно зустрічався з відомим українським бізнесменом Віктором Пінчуком та його тестем, другим президентом України Леонідом Кучмою. Зустріч відбулася 31 травня. Обговорювали призначення Кучми представником України у Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання війни на Сході України. Про саме призначення теж оголоси 3 червня.

      Відповіді на запитання журналістів

      Чому брифінг відбувався не в приміщенні АП?

      – За другого президента Леоніда Кучми було 50 журналістів, тепер – 300. Всіх просто неможливо вмістити. Ми думаємо над тим, як правильно комунікувати зі ЗМІ, щоб всі отримували інформацію оперативно.

      Чи є розуміння, як потрібно співпрацювати з НАТО?

      – Системне розуміння інтеграції України до НАТО та стандартів НАТО є. Але це питання піднімемо після зустрічі (Володимира Зеленського – 24 канал) з Єнсом Столтенбергом (генеральний секретар НАТО – 24 канал).

      Чому зустріч з пресою така коротка та коли буде більша?

      – Велика прес-конференція буде за результатами 100 днів президентства Володимира Зеленського.

      Біографія Юлії Мендель: хто став прес-секретарем Зеленського – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Адміністрація Президента ЗМІ Президент України Війна на Донбасі Новини Харкова Геннадій Кернес НАТО
      Джерело: 24 канал
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