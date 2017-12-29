18:21
29 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Підводні собаки Кремля. Супер Яга – новий російський герой
Вєсті Кремля
22:58, 28 грудня
Вєсті.UA. Луценко президент. Дива української Феміди
Вєсті.UA
20:51, 28 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Перший будинок ЖК "Автограф" ввели в експлуатацію

15:05, сьогодні 110 Читать новость на русском
ЖК
ЖК "Автограф"

Девелопер DIM group повідомляє, що отримано дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції України на введення в експлуатацію першого будинку житлового комплексу "Автограф".

У повідомленні прес-служби групи компаній говориться, що сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта по вулиці Генерала Жмаченка, 28 м.Києва серії IУ №163173562301 датовано 22 груднем 2017 року.

Введення будинку в експлуатацію стало бажаною подією для 384 інвесторів, які придбали квартири в першій черзі ЖК "Автограф". Як відомо, офіційне введення об'єкта в експлуатацію дозволяє підключити об'єкт до міських інженерних комунікацій, необхідних для його функціонування (вода, газ, світло), здійснити передачу керуючій компанії, а також оформити право власності на об'єкт.

27 січня 2018 року відбудеться зустріч інвесторів першої черги ЖК "Автограф" з метою презентації управляючої компанії DIM expert (про точний час і місце буде повідомлено додатково). Огляд квартир інвесторами почнеться з 29 січня 2018 року згідно з нумерацією квартир, починаючи з №1, йдеться в повідомленні прес-служби.

У прес-службі зазначили, оскільки об'єкт введений в експлуатацію в ІV кварталі, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 461, терміни виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території переносяться до завершення несприятливих погодних умов. Забудовник планує закінчити роботи з облаштування дитячого ігрового майданчика, зони відпочинку, а також місць для паркування автотранспорту.

Як повідомлялося раніше, практично всі квартири в першій черзі житлового комплексу "Автограф" на даний момент розпродані. Другий і третій будинок забудовник планує ввести в експлуатацію в IV кварталі 2018 року.

Довідково: DIM group девелоперсько-будівельний холдинг повного циклу, який успішно реалізував низку житлових комплексів в передмісті столиці. На черзі житлові комплекси "Автограф", "А-52", "Метрополіс" в Києві.

Теги: Новини України Новини Києва Нерухомість
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Новий рік 2018: як прикрасити дім і не витратити зайвого
сьогодні, 18:01 Новий рік 2018: як прикрасити дім і не витратити зайвого
Олена Булан 1859
Чи стане медреформа основою передвиборчої кампанії Президента, або Як змінити медицину в Україні
сьогодні, 17:01 Чи стане медреформа основою передвиборчої кампанії Президента, або Як змінити медицину в Україні
Микола Давидюк 190
Не смейте лезть своими глупыми комментариями про пиар-акцию Порошенко в обмен пленными
сьогодні, 15:01 Не смейте лезть своими глупыми комментариями про пиар-акцию Порошенко в обмен пленными
Блог Соцмережі 1986
сьогодні, 14:03 "Вогняний" 2017 рік: спалах Трампа, згасання Порошенка, іскри Саакашвілі і полум'яні "Кіборги"
Наталія Лебідь 793
Політичний гороскоп-2018: що доведеться пережити Україні у новому році
сьогодні, 13:30 Політичний гороскоп-2018: що доведеться пережити Україні у новому році
Євгенія Мазур 1447
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
З 2018 року у Польщі діятимуть нові правила працевлаштування іноземців: деталі
 26 грудня , 18:26
Російські найманці на Донбасі застосували фосфорну міну: відео
 6 грудня , 14:37
У Дніпрі борються за життя трьох важкопоранених бійців
 сьогодні , 17:49
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук