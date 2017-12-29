Перший будинок ЖК "Автограф" ввели в експлуатацію

Девелопер DIM group повідомляє, що отримано дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції України на введення в експлуатацію першого будинку житлового комплексу "Автограф".

У повідомленні прес-служби групи компаній говориться, що сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта по вулиці Генерала Жмаченка, 28 м.Києва серії IУ №163173562301 датовано 22 груднем 2017 року.

Введення будинку в експлуатацію стало бажаною подією для 384 інвесторів, які придбали квартири в першій черзі ЖК "Автограф". Як відомо, офіційне введення об'єкта в експлуатацію дозволяє підключити об'єкт до міських інженерних комунікацій, необхідних для його функціонування (вода, газ, світло), здійснити передачу керуючій компанії, а також оформити право власності на об'єкт.

27 січня 2018 року відбудеться зустріч інвесторів першої черги ЖК "Автограф" з метою презентації управляючої компанії DIM expert (про точний час і місце буде повідомлено додатково). Огляд квартир інвесторами почнеться з 29 січня 2018 року згідно з нумерацією квартир, починаючи з №1, – йдеться в повідомленні прес-служби.

У прес-службі зазначили, оскільки об'єкт введений в експлуатацію в ІV кварталі, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 461, терміни виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території переносяться до завершення несприятливих погодних умов. Забудовник планує закінчити роботи з облаштування дитячого ігрового майданчика, зони відпочинку, а також місць для паркування автотранспорту.

Як повідомлялося раніше, практично всі квартири в першій черзі житлового комплексу "Автограф" на даний момент розпродані. Другий і третій будинок забудовник планує ввести в експлуатацію в IV кварталі 2018 року.

Довідково: DIM group – девелоперсько-будівельний холдинг повного циклу, який успішно реалізував низку житлових комплексів в передмісті столиці. На черзі – житлові комплекси "Автограф", "А-52", "Метрополіс" в Києві.