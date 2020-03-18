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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Хаос і затори: яким був перший день без метро і що влада зробила не так

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      Що показав перший день без метро / metro.dp.ua

      Влада не розуміють, що українцям важко виконувати накази про обмеження пересувань з об'єктивних економічних причин.

      1. Власти не понимают, какое значение имеет метрополитен. Наземный общественный транспорт в Киеве плохо организован и ни в малейшей степени не может компенсировать закрытие метро. Метро не закрыто ни в одной стране Европы, поскольку ключевая задача в период эпидемии – не парализовать передвижения граждан, а сократить число контактов друг с другом. В отличие от метро в набитом автобусе нет принудительной вентиляции, поэтому закрытие метро увеличивает вероятность заражения, а не сокращает.

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      2. Украинцы после постоянных потрясений и стрессов совершенно не доверяют властям и не торопятся выполнять команды и верить угрозам, даже смертельным угрозам.

      3. Власти не понимают, что украинцам тяжело выполнять приказы об ограничении передвижений также по объективным экономическим причинам. В отличие от Уханя у нас отсутствует централизованное снабжение граждан, а в отличие от Европы у граждан нет средств, чтобы прекратить работать и жить хотя бы минимальное время на свои сбережения. В Киеве половина населения приезжие, большинство которых снимает жилье, им нужна работа. Эти люди не могут пользоваться сервисами доставки, им нужна работа и надо решать свои проблемы.

      Выводы:

      1. Полностью остановить 5 миллионный город карантином невозможно. Это было сделано только в одном городе Китая, и было обеспечено властями необходимыми ресурсами. Если ресурсов нет, значит надо агитировать сидеть дома, защищать органы дыхания, и снижать риски передвижения для тех, кому все-таки необходимо ехать.

      2. Метро необходимо открыть, но разрешить пользоваться только тем, кто закрывает себе рот и нос шарфами, платками, масками. Главное, чтобы человек сам не распространял инфекцию, чтобы сохраняли дистанцию друг с другом. Медицинских масок на всех не хватает, стоят они непомерно дорого, но закрыть лицо платком или шарфом и стирать после носки – тоже вариант.

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      3. Во всех странах мира, где вводят строгий карантин, он обеспечивается полицией и армией. То есть порядок доступа к транспорту в местах скопления надо регулировать! Люди не самоорганизовываются, нужно руководить. И нужна защита тем, кто работает с людьми.

      4. Необходима информационная кампания, которая показывает, что самое важное – ограничивать свои контакты до начала потепления – это не более 10 дней, дальше будет легче, респираторные заболевания в принципе пойдут на убыль. Необходима агитация руководителей страны, личный пример. Людям надо демонстрировать, что коронавиус может быть смертельным на примере стран, где есть эпидемия. Люди недооценивают угрозу, ее надо артикулировать.

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини політики Коронавірус Covid-19 Новини Києва Публікації Європа Метро
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