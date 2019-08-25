Перший день Ради: скорочення кількості депутатів і запуск комітетів – що на порядку денному

У перший день своєї роботи новий парламент планує розглянути десятки законопроектів. Народні обранці навіть планують запустити процес внесення змін до Конституції України.

Загалом новообрані депутати можуть розглянути 60 – 70 ключових законопроектів у перший день своєї роботи. Про це з посиланням на власні джерела інформує "Лівий берег".

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Найімовірніше, 29 серпня Рада також висуне кандидата на посаду прем'єр-міністра. Окрім того, може розглянути законопроекти про зняття депутатської недоторканності та про скорочення чисельності депутатів з 450 до 300.

Також можливий розгляд законопроекту про проведення місцевих виборів в Києві.

За інформацією видання, засідання може затягнутися до пізнього вечора або навіть ночі.

Що відомо про перше засідання Ради 9 скликання? Воно відбудеться 29 серпня. На ньому нардепи планують підписати коаліційну угоду. Окрім того, депутати мають проголосувати за остаточний склад президії. Посаду голови парламенту і першого заступника попередньо розділять між собою Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.





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