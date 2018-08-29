Перший день "Шкільного перемир'я": від початку доби зафіксували 70 порушень
Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє про 70 порушень режиму тиші від початку доби.
Про це йдеться у повідомленні Місії у Twitter.
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З 00:01 СММ зафіксувала понад 70 порушень режиму припинення вогню. Сторонам необхідно виконати свої підтверджені зобов'язання щодо припинення вогню. Вогонь повинен припинитися прямо зараз в цілях захисту українців по обидві сторони лінії зіткнення,
– повідомив Хуг.
Нагадаємо, у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі погодили новий режим тиші. Так зване "шкільне перемир'я" почалось опівночі 29 серпня.
Джерело: 24 Канал
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