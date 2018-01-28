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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Перший коментар Усика після бою: Це мої найважчі 12 раундів

03:00, сьогодні 1449 Читать новость на русском
Усик – Брієдіс: хто переміг
Усик – Брієдіс: хто переміг / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу за версією WBO і WBC Олександр Усик вважає переможний бій з Маірісом Бріэдісом одним з найважчих у своїй кар’єрі.

Детально про перебіг бою Усик – Брієдіс ви можете прочитати в нашій текстовій трансляції.

"Велике дякую арені, моїм співвітчизникам, Рига, тобі спасибі. У вас гідний син вашої країни, давайте поаплодуємо Маірісу", – цитує українця "Трибуна".

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Усик додав, що це напевне були найважчі 12 раундів які він проводив.

Зробимо висновки і будемо готуватися до фіналу. Я буду особисто бути присутнім на другому півфіналі між Гассієвим і Дортікосом. Нехай там переможе найсильніший і я з ним зустрінуся,
– сказав боксер.

Український чемпіон додав, що найближчий час хоче максимально провести з сім’єю.

Теги: Олександр Усик Усик – Брієдіс
Джерело: 24 Канал
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