Перший коментар Усика після бою: Це мої найважчі 12 раундів

Чемпіон світу за версією WBO і WBC Олександр Усик вважає переможний бій з Маірісом Бріэдісом одним з найважчих у своїй кар’єрі.

Детально про перебіг бою Усик – Брієдіс ви можете прочитати в нашій текстовій трансляції.

"Велике дякую арені, моїм співвітчизникам, Рига, тобі спасибі. У вас гідний син вашої країни, давайте поаплодуємо Маірісу", – цитує українця "Трибуна".

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Усик додав, що це напевне були найважчі 12 раундів які він проводив.

Зробимо висновки і будемо готуватися до фіналу. Я буду особисто бути присутнім на другому півфіналі між Гассієвим і Дортікосом. Нехай там переможе найсильніший і я з ним зустрінуся,

– сказав боксер.

Український чемпіон додав, що найближчий час хоче максимально провести з сім’єю.