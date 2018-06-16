Перший скандал, ведмідь-шоу і проукраїнські матрьошки– нефутбольні цікавинки ЧС-2018

Чемпіонат світу з футболу 2018 року стрімко набирає оберти. І все більшою стає колекція смішних, дивних і скандальних подій.

Де аншлаг?

На другий день ЧС-2018 грянув перший великий скандал: на матчі Єгипет – Уругвай (0:1) в Єкатеринбурзі чверть трибун були порожніми. Це неабияк здивувало Міжнародну федерацію футболу (ФІФА), якій російська сторона відзвітувала: всі квитки розкуплені.

Дивіться: Чемпіонат світу-2018 з футболу: розклад матчів

Тому ображена ФІФА, що звикла рахувати копійка до копійки, одразу заявила, що "вивчатиме причину низької відвідуваності матчу". Тобто федерація хоче розібратися: це організатори щось намудрували чи, може, "перестаралися" спекулянти?



ЧС-2018. Трибуни на матчі Єгипет – Уругвай

Квиток – не гарантія

Втім, навіть, якщо у вас є квиток на ЧС-2018 і ви прийшли на матч, не факт, що сядете на своє місце. Один з глядачів матчу-відкриття виклав на Facebook історію, яка одразу розлетілася мережами і медіа. Він розказав, що його сусід на трибуні не зміг подивитися футбол зі свого крісла, хоча придбав квиток 1-ї категорії за 33 тисячі рублів (майже 14 тисяч гривень). Чому? Читайте тут.

Зірка з минулого

Медіа-світ продовжує обговорювати церемонію відкриття ЧС-2018. І далеко не всі журналіст складають хвалебні оди, як це роблять росіяни. Так, оглядач видання Tageszeitung Ян Феддерсен написав наступне:

Зоряний гість Роббі Вільямс виконав разом з Аїдою Гарифулліною пісню Angels, і це був яскравий зразок естетики середини 1990-х. Вільямс був одягнений в малиновий костюм, який жоден сучасний бутик не візьме навіть на розпродаж у секонд-хенд. Невже у організаторів не було кращих контактів у світовому шоу-бізнесі? Не вистачало ще, щоб до Вільямса присусідилися Енні Леннокс і Стінг для створення відчуття світової важливості.



"Малиновий" Роббі Вільямс на церемонії відкриття ЧС-2018

"Вони відповідають за вбитих українців…"

Західні ЗМІ цитують також російських опозиціонерів, яким на батьківщині публічно "слова не дають".

Зокрема, німецький Bild представив коментарі двох відомих критиків Кремля – Гаррі Каспарова і Михайла Ходорковського.

Путін використовує чемпіонат як платформу для пропаганди, щоб легітимізувати свою владу і завоювати славу, яку не можуть дати йому вибори і досягнення, – відзначив шахіст-політик. – Кожен політик, який відвідає чемпіонат і з'явиться в компанії Путіна, допоможе йому прикрасити минулих злочинів і стане співучасником майбутніх.

Футбол – це свято мільйонів, але також можливість для кремлівських злочинців підкріпити свою брехню, – вважає Ходорковський. – Подумайте над цим: на Олімпіаді в Сочі Кремль систематично використовував допінг, вони вкрали мільйони при будівництві спортивних споруд, вони направили призначені для спорту гроші в спецслужби, вони несуть відповідальність за тисячі вбитих жителів України, вони садять до в'язниці своїх супротивників і вбивають деяких з них...

ОМОН проти Марадони



Дієго Марадона у Москві

Невеличка пригода сталася перед першим матчем чемпіонату і з легендарним аргентинським футболістом Дієго Марадоною. Недолугі російські омонівці не впізнали зірку і не пускали його на парковку стадіону "Лужники", розповів журналіст Семен Галькевич на своїй сторінці в Twitter. Довелося Марадоні йти в обхід – "вахтери" свою місію виконали.

Дивіться: Чемпіонат світу-2018 з футболу: всі результати матчів

Ведмідь-шоу

Ведмідь – давній символ Росії. Але не завжди клишоногий виступає в позитивній ролі. Ось, наприклад, у Москві після перемоги Росії над Саудівською Аравією містом каталося відкрите авто з футбольними вболівальниками і дресированим ведмедем. Тварина затято дуділа в дудку і показувала всім оточуючим непристойні жести "від ліктя". Відео цього дійства дивіться тут.

Проукраїнські матрьошки



"Матрьошка-сюрприз" з українськими цукерками

Нещодавно німецька авіакомпанія "Люфтганза" нечувано зганьбилася, коли в своєму відеоролику про подорожі до начебто гарної Росії показала… Київ. Нині та історія отримала своєрідне продовження. В магазинах Німеччини з’явилися солодкі набори "Матрьошка-сюрприз", які рекламують ЧС-2018 у Росії. На упаковці напис: "Смакують, як у Росії". Та от біда: в "ісконно" російських матрьошках покупці виявили… українські цукерки "АВК".

Ну, ніяк німці з росіянами не можуть без України!

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