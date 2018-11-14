Перший сніг у столиці: як відреагували кияни

14 листопада у Києві випав рясний мокрий сніг, за словами синоптиків, він буде падати майже весь день. Правий берег Києва вже паралізували затори, через ожеледицю на дорогах.

Про це розповіла кореспондентка Єлизавета Герасим'юк у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: У Києві випав перший сніг: фото і відео

Думки киян розділилися, одні говорять, що "перший сніг – це завжди приємно", а іншим "не вистачає взимку літа, а влітку – зими".

"Ми дуже раді такій погоді, вже підготували сніжки. Всіх запрошуємо кататися на санчатах та льодянках", – наголосили київські студенти.



У Києві затори через перший сніг

Проте водії автівок не задоволені першим снігом у столиці, адже її фактично паралізувало у заторах. Вже сталося десятки аварій та ДТП на мостах, зокрема в районі Шулявського мосту, а також на Повітрофлотському проспекті. Причиною цього могло стати те, що водії не замінили літню гуму на зимову.



Натомість служби таксі скористалися такими погодними умовами та підняли вартість своїх послуг.

В Укравтодорі повідомили, що відкрили гарячу лінію для водіїв, які потрапили у надзвичайну ситуацію.