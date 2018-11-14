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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Перший сніг у столиці: як відреагували кияни

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      14 листопада у Києві випав рясний мокрий сніг, за словами синоптиків, він буде падати майже весь день. Правий берег Києва вже паралізували затори, через ожеледицю на дорогах.

      Про це розповіла кореспондентка Єлизавета Герасим'юк у прямому ефірі 24 каналу.

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      Думки киян розділилися, одні говорять, що "перший сніг – це завжди приємно", а іншим "не вистачає взимку літа, а влітку – зими". 

      "Ми дуже раді такій погоді, вже підготували сніжки. Всіх запрошуємо кататися на санчатах та льодянках", – наголосили київські студенти.

      У києві затори через перший сніг
      У Києві затори через перший сніг

      Проте водії автівок не задоволені першим снігом у столиці, адже її фактично паралізувало у заторах. Вже сталося десятки аварій та ДТП на мостах, зокрема в районі Шулявського мосту, а також на Повітрофлотському проспекті. Причиною цього могло стати те, що водії не замінили літню гуму на зимову. 


      Натомість служби таксі скористалися такими погодними умовами та підняли вартість своїх послуг.

      В Укравтодорі повідомили, що відкрили гарячу лінію для водіїв, які потрапили у надзвичайну ситуацію.  

      Теги: Новини України Новини Києва Сніг в Україні Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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