Перший сніг в Україні: що відбувається в областях

У низці областей України 14 листопада випав перший сніг. Ми поцікавилися, чи готовими до цього були жителі, місцеві комунальники та рятувальні служби.

Про негоду у шести областях країни синоптики попередили напередодні: обіцяли снігопади та ожеледицю на дорогах.

З усіх регіонів країни одна із найбільш несприятливих ситуацій спостерігалась у Чернігівській області. За повідомленнями місцевих ЗМІ, зранку в Чернігові за одну годину сталися 10 дорожньо-транспортних пригод. Станом на 14:45 у місті уже зафіксували 25 ДТП, причиною яких стало недотримання швидкісного режиму в умовах снігопаду. Не обійшлося без аварій і на дорогах області.

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У прес-службі ДСНС області запевнили, що жодних повідомлень про надзвичайні ситуації не отримували. Важка техніка для роботи у складних погодних умовах ще напередодні була приведена у готовність та введена у режим чергування.

За повідомленнями міської ради, на вулицях міста працювала снігоприбиральна техніка, машини також посипали вулиці міста спеціальною сумішшю.

ДТП у Чернігівські області

У мерії Житомира повідомили про те, що дощ та мороз уранці спричинили зупинку низки тролейбусів – контактну мережу транспорту вкрила крига. Однак сніг, всупереч прогнозам синоптиків, у місті не випав.

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Заступник начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області Олег Держанівський зазначив, що рятувальники готові до надзвичайних ситуацій, пов’язаних із негодою, та повністю контролюють ситуацію.

У кількох районах Черкаської області засніжило у другій половині дня. Тут дорожні умови ускладнила також ожеледь та густий туман. У ДСНС області порадили водіям уважно стежити за тим, щоб автомобіль був пристосований до зими: відповідно утеплений, змінена гума. Також попереджають, що повідомлення про зміну погодних умов оперативно з’являються на сайті рятувальників, тож водіям рекомендують відслідковувати ситуацію.

Траса Київ-Одеса, ділянка в Черкаській області, 14 листопада 2018 року

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У Вінницькій області у зв’язку із ранковим дощем та морозом на дорогах утворилася ожеледиця. З ночі в області працювали понад 40 дорожніх машин. Уже використано понад 800 тонн піщано-соляної суміші.

За повідомленням Вінницької міської ради, посипають також двори та тротуари міста, де є у цьому необхідність. Близько 500 двірників готові очищати сніг.

Вінничан просять до 16 листопада без потреби не користуватися власними автомобілями.

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Також вже цієї зими у місті планують почати боротьбу з ожеледицею більш екологічним шляхом – будуть випробовувати новий матеріал, бішофіт, замість піско-соляної суміші. Застосують і нові способи розподілу техніки для очищення доріг та тротуарів від снігу новими методами (передбачають, що таким чином зможуть очистити більшу територію за меншу кількість часу).

У другій половині дня сніг випав і на Кіровоградщині, зокрема у Гoлoвaнівськoму, Гaйвopoнськoму тa Нoвoapхaнгельськoму paйoнaх. За інформацією Служби автодоріг області, на шляхах зaгaлoм зaдіяли понад 10 спеціальних дорожних автомобілів тa уже витpaтили близькo 100 тoнн пpoтиoжеледних мaтеpіaлів.

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Відомо, що перший сніг, який випав сьогодні в Україні, не вплинув на роботу "Укрзалізниці" – всі поїзди поки що їздять за графіком. У відомстві зазначили, що повністю готові до роботи взимку.

Як повідомлялося, у Києві перший сніг спровокував затори і аварії. За даними київської міської влади ситуація ще печальніша: у місті сталися кілька сотень ДТП. 70% з них – через масовий виїзд авто на літніх шинах.

Активісти наполегливо просять водіїв не виїжджати власним транспортом. Міська влада попереджає: сьогодні вночі дороги будуть чистити колонами техніки, водіям не варто лишати авто на узбіччі.