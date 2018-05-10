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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Перший трейлер нового фільму про Хижака

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Вийшов трейлер до фільму
Вийшов трейлер до фільму "Хижак" / Фото з відкритих джерел

20th Century Fox опублікували перший трейлер фільму "Хижак", що стане продовженням франшизи, у першій частині якої зіграв Арнольд Шварценеггер.

Режисером фільму виступив Шейн Блек, який також знімався в оригінальному фільмі 1987 року і відомий сценарною роботою над стрічками "Смертельна зброя" (перші три частини), "Останній бойскаут", а також як режисер "Залізної людини 3" і "Славних хлопців", повідомляє The Village Україна.

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Постер до фільму "Хижак"

У фільмі зіграли Бойд Холбрук ("Логан"), Олівія Манн ("Люди Ікс: Апокаліпсис") та Кіген-Майкл Кі ("Земля майбутнього").

Прем'єра запланована на вересень 2018 року.

Дивіться трейлер до фільму "Хижак":

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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