Перший трейлер нового фільму про Хижака

20th Century Fox опублікували перший трейлер фільму "Хижак", що стане продовженням франшизи, у першій частині якої зіграв Арнольд Шварценеггер.

Режисером фільму виступив Шейн Блек, який також знімався в оригінальному фільмі 1987 року і відомий сценарною роботою над стрічками "Смертельна зброя" (перші три частини), "Останній бойскаут", а також як режисер "Залізної людини 3" і "Славних хлопців", повідомляє The Village Україна.

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Постер до фільму "Хижак"

У фільмі зіграли Бойд Холбрук ("Логан"), Олівія Манн ("Люди Ікс: Апокаліпсис") та Кіген-Майкл Кі ("Земля майбутнього").

Прем'єра запланована на вересень 2018 року.

Дивіться трейлер до фільму "Хижак":