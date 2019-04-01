17:37
1 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Перший тур виборів президента засвідчив поразку проросійських сил, – політолог

      291 Читать новость на русском
      Микита Потураєв
      Микита Потураєв

      Вихід кандидата у президенти України Володимира Зеленського до другого туру виборів є великою поразкою для Росії, оскільки таким чином почав руйнуватися створений Кремлем пропагандистський міф про Україну, що потрапила під владу "фашистів і бандерівців".

      Про це заявив політолог Микита Потураєв.

      "Результати, які є у Зеленського наразі, і, тим паче, його перемога у другому турі, будуть нищівним ударом по російській пропагандистській міфології, яку вони вибудовували протягом останніх 5 років. Міф про Україну, що опинилася під владою фашистів і бандерівців, вже почав руйнуватися. Перемога Зеленського стане додатковою потужною інформаційною зброєю для України, яку ми зможемо використати", – вважає Микита Потураєв.

      За його словами, результат Володимира Зеленського є також свідченням поразки проросійських сил.

      "Для проросійських сил – це велика поразка. Підтриманий Кремлем кандидат набрав трохи більше 10%. Російськомовні українські патріоти продемонстрували, що жодного проросійського дискурсу на "великому сході" не існує", – сказав експерт.

      Водночас Микита Потураєв зазначив: перший тур показав, що держава змінюється, а на вибори прийшли українці, які хочуть вирішувати долю своєї країни.

      "Голосування за Зеленського засвідчило наявність таких людей в усій країні, від заходу до сходу. Рівномірне голосування в другому турі допоможе подолати нав’язані суспільству розколи по лініях штучного патріотизму. У регіонах "великого сходу", тобто від півночі до півдня, Зеленський набрав більше, тому що своєю риторикою неодноразово засвідчував повагу до людей, які, хоч і розмовляють російською мовою, але є не меншими патріотами, ніж ті, хто розмовляє українською", – наголосив політолог.

      Також він додав, що ці вибори стали першим голосуванням "українських українців" – людей, які народилися та виросли в незалежній Україні й не знають СРСР.

      "Ці люди – нові, справжні громадяни незалежної України – чітко продемонстрували своє небажання жити під владою пострадянських еліт на чолі з радянськими лідерами", – додав Микита Потураєв.

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
      159212
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що повинен зробити президент, щоб в Україні запрацював справедливий суд
      сьогодні , 17:30 Що повинен зробити президент, щоб в Україні запрацював справедливий суд
      Роман Маселко 58
      Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      ОПИТУВАННЯ
      31 березня , 20:38 Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      6568
      Виборчий післясмак та ймовірні майбутні сценарії для України
      сьогодні , 17:00 Виборчий післясмак та ймовірні майбутні сценарії для України
      Анастасія Кримова 2988
      Зеленский – это Кучма, Ющенко и Порошенко-2019
      сьогодні , 16:50 Зеленский – это Кучма, Ющенко и Порошенко-2019
      Блог Медіа 2110
      Феномен Зеленського: чому саме Голобородько став лідером першого туру виборів
      сьогодні , 16:44 Феномен Зеленського: чому саме Голобородько став лідером першого туру виборів
      Крістіна Бердинських 650
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук