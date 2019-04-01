Перший тур виборів президента засвідчив поразку проросійських сил, – політолог

Вихід кандидата у президенти України Володимира Зеленського до другого туру виборів є великою поразкою для Росії, оскільки таким чином почав руйнуватися створений Кремлем пропагандистський міф про Україну, що потрапила під владу "фашистів і бандерівців".

Про це заявив політолог Микита Потураєв.

"Результати, які є у Зеленського наразі, і, тим паче, його перемога у другому турі, будуть нищівним ударом по російській пропагандистській міфології, яку вони вибудовували протягом останніх 5 років. Міф про Україну, що опинилася під владою фашистів і бандерівців, вже почав руйнуватися. Перемога Зеленського стане додатковою потужною інформаційною зброєю для України, яку ми зможемо використати", – вважає Микита Потураєв.

За його словами, результат Володимира Зеленського є також свідченням поразки проросійських сил.

"Для проросійських сил – це велика поразка. Підтриманий Кремлем кандидат набрав трохи більше 10%. Російськомовні українські патріоти продемонстрували, що жодного проросійського дискурсу на "великому сході" не існує", – сказав експерт.

Водночас Микита Потураєв зазначив: перший тур показав, що держава змінюється, а на вибори прийшли українці, які хочуть вирішувати долю своєї країни.

"Голосування за Зеленського засвідчило наявність таких людей в усій країні, від заходу до сходу. Рівномірне голосування в другому турі допоможе подолати нав’язані суспільству розколи по лініях штучного патріотизму. У регіонах "великого сходу", тобто від півночі до півдня, Зеленський набрав більше, тому що своєю риторикою неодноразово засвідчував повагу до людей, які, хоч і розмовляють російською мовою, але є не меншими патріотами, ніж ті, хто розмовляє українською", – наголосив політолог.

Також він додав, що ці вибори стали першим голосуванням "українських українців" – людей, які народилися та виросли в незалежній Україні й не знають СРСР.

"Ці люди – нові, справжні громадяни незалежної України – чітко продемонстрували своє небажання жити під владою пострадянських еліт на чолі з радянськими лідерами", – додав Микита Потураєв.