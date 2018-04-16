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Перший весняний зорепад Ліріди: коли спостерігати за захоплюючим явищем

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Перший весняний зорепад Ліріди: коли спостерігати за захоплюючим явищем
Перший весняний зорепад Ліріди: коли спостерігати за захоплюючим явищем / Фото з вільних джерел

З 16 до 25 квітня 2018 року можна буде спостерігати зорепад Ліріди. Метеорний потік повинен бути невеликим, проте, якщо небо буде ясним, всі охочі зможуть насолодитися цим астрономічним явищем.

Про це повідомляє "Ракурс".

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Спостерігати зорепад Ліріди можна тільки в Північній півкулі, при ясній погоді і найбільш помітним він стане незадовго до світанку. Вчені вважають, що це найдавніший зорепад, який описували ще до нашої ери.

Метеорний потік Ліріди утворений кометами C/1861 G1 Тетчер, це один з найстаріших потоків. Виходячи із історичних довідок, жителі планети спостерігають його вже як мінімум 2,5 тисяч років. Найдавніше повідомлення датується 16 березня 687 року до нашої ери. Вперше метеоритний потік побачили жителі Китаю.


Карта зоряного неба та сузір'їв

Варто зазначити, що раніше активність зорепаду була більшою. Наприклад, 20 квітня 1803 року над східним узбережжям США спостерігали до 700 метеорів на годину, а в 1982 році кількість метеорів за годину доходила до 90. Проте цьогорічний метеорний потік буде незначним, його швидкість складе всього 20 метеорів на годину.

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Метеорні потоки зазвичай досягають піку в досвітні години (близько 5:00 ранку), коли нічні небеса знаходяться в найтемнішому місці. Сяюча точка потоку розташована прямо над зіркою Vega — однією з найяскравіших і найпростіших зірок в цю пору року.

Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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