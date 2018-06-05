Перший випадок в історії: онкохвору жінку вилікували за допомогою імунотерапії

У світі зафіксований перший успішний випадок застосування імунотерапії Т-лімфоцитами для лікування раку молочної залози на пізній стадії.

Про це повідомляє Independent.

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Для проходження надсучасної терапії обрали 49-річну онкохвору Джуді Перкінс, інженера з Флориди. Декілька сеансів хіміотерапії не знищили пухлину, яка почала розповсюджуватися в її печінці. Перед початком імунотерапії лікарі прогнозували, що жінці залишилося жити три роки. Її рятувала команда на чолі з доктором Стівеном Розенбергом у Національному інституті раку в Меріленді, йдеться у статті.

Під час клінічного випробування, яке ще триває, для боротьби з пухлинами пацієнтки використовувалися її власні модифіковані імунні клітини. Лікарі, які стежили за станом Перкінс, назвали її одужання "чудовим". Вона живе без раку вже два роки,

– розповідає британська газета.

Хоча ця технологія перебуває ще на ранній стадії розробки, вчені високо оцінюють її потенціал: вона може застосовуватися для лікування раку, що чинить опір всім іншим формам терапії, пояснює видання.

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