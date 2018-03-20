Перший запасний: назвали боксера, який може замінити Усика у фіналі WBSS

У випадку непередбачених обставин Майріс Бріедіс зможе замінити Олександра Усика або Мурата Гассіева у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.

Інформацію підтвердили у WBSS, опублікувавши допис у Instagram.

Відтак, латвійський боксер Майріс Бріедіс буде і якості запасного боксера на фінал Всесвітньої боксерської суперсерії.

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Як відомо, вирішальний бій WBSS відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії, розташованої на березі Червоного моря, неподалік від Мекки.

До слова, російський боксер Мурат Гассієв вважає свого опонента у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) українського чемпіона за версіями WBO і WBC Олександра Усика дуже сильним спортсменом.