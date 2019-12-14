Першокласник застряг у батареї в школі Кривого Рогу: відео

У одному з навчальних закладів Кривого Рогу 6-річний хлопчик просто посеред занять застряг у чавунній батареї. Під час перерви він бавився у шкільному коридорі та з цікавості вирішив засунути руку між відсіками.

Втім, витягнути так і не зміг. Не вдалося це зробити і вчителям, тож вони викликали службу порятунку, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Поки рятувальники їхали, дитину розважали мультиками. На щастя, за допомогою мильного розчину надзвичайникам таки вдалося витягнули хлопчика з пастки. З ним усе гаразд, відбувся лише переляком.

Порятунок хлопчика в Кривому Розі: дивіться відео