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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Першокласник застряг у батареї в школі Кривого Рогу: відео

      602 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото / arredamento.it

      У одному з навчальних закладів Кривого Рогу 6-річний хлопчик просто посеред занять застряг у чавунній батареї. Під час перерви він бавився у шкільному коридорі та з цікавості вирішив засунути руку між відсіками.

      Втім, витягнути так і не зміг. Не вдалося це зробити і вчителям, тож вони викликали службу порятунку, повідомляє пресслужба ДСНС.

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      Поки рятувальники їхали, дитину розважали мультиками. На щастя, за допомогою мильного розчину надзвичайникам таки вдалося витягнули хлопчика з пастки. З ним усе гаразд, відбувся лише переляком.

      Порятунок хлопчика в Кривому Розі: дивіться відео 

       

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні ДСНС Новини Кривого Рогу
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