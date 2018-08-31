Першокласників Донеччини навчатимуть українською мовою

У Донецькій області 1 вересня до школи прийде 17,8 тисяч першокласників, з них у 98,9%, або у 17,6 тисяч уроки вестимуть українською мовою.

Таку інформацію оприлюднив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куць.

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Загалом на підконтрольній українській владі частині Донеччини відкриється 522 заклади загальної середньої освіти, де вчитимуться 160 тисяч учнів, у тому числі 8 800 – тимчасово переміщені з окупованої території. До першого класу прийде 17,8 тисяч першокласників, 17 тисяч 600 з них вчитиметься українською мовою,

– зазначив він.

Попри це, через наближення до зони бойових дій, призупинено роботу 10 закладів загальної середньої освіти: три – у Волноваському районі, по два – в Авдіївці, Мар’їнському, Ясинуватському районах, а також – Мар’їнська школа-інтернат обласної комунальної власності.

Окрім цього, чотири капітально відремонтовані опорні школи відкриють на Донеччині у перший день навчального року – у Вугледарі, Добропіллі, Костянтинівці та Маріуполі.