Персиково-бананове морозиво: рецепт від дієтолога

Відомий лікар-дієтолог Оксана Скиталінська поділилася рецептом смачного персиково-бананового морозива, яке чудово смакуватиме у спекотні літні дні.

Скиталінська розповіла, що такого морозива можна собі дозволити з'їсти 1-3 кульки, бо у ньому невисокий глікемічний індекс. А також десерт підходить для тих, хто "не може без солодкого".

Читайте також: Як приготувати панкейки в американському та британському стилі

Персиково-бананове морозиво

Інгредієнти: персики, банани, півсклянки вершків, одну або пів плитки шоколаду 80-90%.

Рецепт приготування персиково-бананового морозива

Персики добре помийте, киньте в окріп та зніміть з них шкірку. Також очистіть банани. Усі інгредієнти збийте у блендері (шоколад додайте в кінці і збийте лише декілька секунд, щоб залишилися шматочки).

Вилийте масу в миску і відправте в морозилку на дві години та час від часу перемішуйте.

Чим корисне персиково-бананове морозиво

1. Багате калієм, тому корисне тим, в кого є схильність до набряків, проблем із судинами, серцем, настроєм.

2. Багате ніжною клітковиною, живить корисні бактерії кишечника.

3. Якщо посипати зверху порошком какао, то буде і магній – мінерал-антидепресант.