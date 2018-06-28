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Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Персиково-бананове морозиво: рецепт від дієтолога

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Рецепт приготування персиково-бананового морозива
Рецепт приготування персиково-бананового морозива / teacupsandthings.com

Відомий лікар-дієтолог Оксана Скиталінська поділилася рецептом смачного персиково-бананового морозива, яке чудово смакуватиме у спекотні літні дні.

Скиталінська розповіла, що такого морозива можна собі дозволити з'їсти 1-3 кульки, бо у ньому невисокий глікемічний індекс. А також десерт підходить для тих, хто "не може без солодкого".

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Персиково-бананове морозиво

Інгредієнти: персики, банани, півсклянки вершків, одну або пів плитки шоколаду 80-90%.

Рецепт приготування персиково-бананового морозива

Персики добре помийте, киньте в окріп та зніміть з них шкірку. Також очистіть банани. Усі інгредієнти збийте у блендері (шоколад додайте в кінці і збийте лише декілька секунд, щоб залишилися шматочки).

Вилийте масу в миску і відправте в морозилку на дві години та час від часу перемішуйте.

Чим корисне персиково-бананове морозиво

1. Багате калієм, тому корисне тим, в кого є схильність до набряків, проблем із судинами, серцем, настроєм.

2. Багате ніжною клітковиною, живить корисні бактерії кишечника.

3. Якщо посипати зверху порошком какао, то буде і магній – мінерал-антидепресант.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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