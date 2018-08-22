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Перспективи приватної медицини обговорять на Міжнародному форумі в Києві

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Міжнародний форум в Києві
Міжнародний форум в Києві

28 вересня в готелі Hilton-Kyiv відбудеться довгоочікувана медична подія – 5-й Міжнародний форум власників та керівників приватних клінік.

Він збере найяскравіших експертів, бізнес-коучів та власників успішного бізнесу, які ділитимуться історіями свого успіху, даватимуть поради по веденню власної справи в Україні та подискутують на актуальні теми.

Реформа системи охорони здоров’я привнесла нові можливості, виклики та ризики приватному медичного сектору. Відповідь на більшість запитань – на п'ятому Міжнародному Форумі власників та керівників приватних клінік. Хто готовий інвестувати у медичний бізнес? Чи потрібно приватним клінікам конкурувати з державними? Чи варто сьогодні перетворювати медичну практику у бізнес? Про все це і більше говоритимуть найвідоміші експерти та власники бізнесу вже в кінці вересня. Окрім того, всі учасники Форуму зможуть долучитись до дискусії.

Українська медицина повинна повернути довіру до себе. Як це зробити добре знає доктор медичних наук, професор, CEO та Founder мережі стоматологічних клінік TM "Клініка Заблоцького" та інноваційного проекту "Dental Care Office" Ярослав Заблоцький. Тематичним буде його виступ – "Соціальний капітал. Від страху до довіри".

Про досвід реанімації державного сектору та наслідки для приватного розкаже в.о. генерального директора ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський. Тему глобалізації в медицині підніме Андрій Длігач, СEO Advanture group. Системний дослідник зі стратегічного маркетингу та бізнес-моделей Ігор Гут розповість про конкурентність медичних проектів та дасть відповідь на запитання – у яких клінік в кінцевому підсумку опиняться гроші пацієнтів. Про те, як не потрапити в рабство до власного бізнесу розповість Петер Зашев, експерт Develop Your Business, директор корпоративних програм Hanken & SSE Executive Education. Всі учасники зможуть дізнатись як потрібно працювати, щоб не довести справу до повстання пацієнтів. Тему підніме керуючий партнер експертної компанії pro.mova Євген Глібовицький.

Понад 200 експертів медичного ринку. Вперше панель інвесторів.

Більше інформації на сайті події

Теги: Новини Києва Медицина Бізнес
Джерело: 24 Канал
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