Перцевий газ у школі Харкова міг розпилити учень, аби зірвати навчання

Чергове масове отруєння дітей в школі трапилось тепер у Харкові. Зі скаргою на стан здоров'я до медиків звернулось три десятки школярів. Інших учнів та вчителів – евакуювали. На відміну від попередніх випадків поліція встановила винних.

Підозрюють, так хтось із учнів вирішив зірвати державну підсумкову атестацію. За попередніми даними, невідому речовину розпилили на другому поверсі біля чоловічої вбиральні. Інцидент стався на перерві приблизно об 11:30. Одразу до медсестри за допомогою звернулися 42 дитини. Діти почались скаржитись на нудоту, слабкість та запаморочення.

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"Була надана допомога у вигляді питної води. Як могли, так своєчасно і допомагали. Нашатир використовували. Потім приїхало декілька швидких", – розповіла шкільна медсестра Уляна Шилович-Стойловська.

Решту учнів та персонал одразу евакуювали зі школи. А навчальний процес призупинили.

Я перебувала на третьому поверсі в цей момент, то туди ще не встигло нічого дійти. Нас швидко вивели,

– сказала восьмикласниця Катерина.

20 осіб, школярі та вчителька, госпіталізували до лікарні. Їх стан медики оцінюють як стабільний. За попередньою інформацією, у школі могли розпилити перцевий газ. Це зробив один із учнів, аби зірвати навчання.

За попередньою інформацією це балончик індивідуального захисту, це не побутовий. На даний час концентрація ядовитих речовин відсутня,

– зазначив директор обласного департаменту з цивільного захисту населення Павло Пономаренко.

Поліція вже відрила кримінальне провадження за фактом хуліганство. Через те, що сталось, мер Харкова вже заявив, що до нового навчального року у всіх школах міста буде охорона та в більшості встановлять камери відеоспостереження.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих.

Внаслідок масового отруєння через розпилення невідомого аерозолю у школі Миколаєва станом на ранок 22 травня у лікарні залишаються 29 дітей.