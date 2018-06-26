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Перу обіграло Австралію на Чемпіонаті світу

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Австралія програла Перу на Чемпіонаті світу
Австралія програла Перу на Чемпіонаті світу

Збірній Австралії у матчі проти Перу потрібна була лише перемога. Лише три очки у цьому матчі могли забезпечити вихід "соккеруз" у плей-оф, за умови поразки данців у матчі проти збірної Франції..

До цього матчу збірна Перу програла мінімальна два стартові поєдинки й втратила шанси на вихід в 1/8 фіналу. Тож команда грала у своє задоволення. По самій грі вийшло це краще, аніж у попередніх матчах з Данією та Францією.

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Забити збірній Перу вдалося ще у першому таймі, коли Герреро отримав пас на хід, дійшов з м'ячем до штрафного майданчика суперників, звідки навісив на дальній кут. Туди якраз вбіг Каррільйо, який в дотик з лету пробив по воротах австралійців. Вийшло видовищно.

Австралійці на це відповіли моментом Рогіча, який розібрався з декількома захисниками перед штрафним майданчиком австралійців та пробив низом. Але вчасно на цей удар зреагував Галласе. Згодом захисники встигнуть винести м'яч з під ноги Лекіча, коли австралієць готовий був в дотик замикати простріл з флангу.

Поки австралійці пристрілювалися по воротах, перуанці забили вдруге на початку другої 45-хвилинки. Цього разу автор голу сам Герреро. Куева не то пробивав, не то віддавав пас на партнера, але рикошетом м'яч все-таки дійшов до нападника, який пробив по воротах Райяна. Допоміг йому в цьому моменті й рикошет.

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Австралійці намагалися хоча б забити гол у цьому матчі, однак все було намарно. "Соккеруз" програють вирішальний матч і закінчують виступ на Чемпіонаті світу в групі B на четвертому місці. Збірна Перу, яка забила гол на Мундіалі вперше з 1982 року, з трьома очками піднімається на третю сходинку.

Австралія – Перу 0:2

Голи: Каррільйо, 18, Герреро, 48

Теги: ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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