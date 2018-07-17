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Перукар Бейонсе назвав секрети догляду за волоссям

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Бейонсе
Бейонсе / Getty Images

Особистий перукар відомої співачки Бейонсе Ніл Фарін поділився, як доглядати за волоссям, щоб воно було сяючим та здоровим.

Перукар, який створює hair-стиль Бейонсе під час її виходів на червону доріжку, для зйомок в кліпах і для турне, вважає, що надмірне використання різноманітних засобів для волосся пошкоджує його структуру, а не відновлює, пише Elle.

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"Від інших перукарів мене відрізняє те, що я не використовую у своїй роботі багато різних продуктів. Хтось може сказати, що я верзу нісенітницю. Проте люди не розуміють, що, коли ви починаєте використовувати мільйон різних засобів для волосся, ви його псуєте. Я вважаю, що волосся повинне бути повітряними та чистими. У цьому його краса. Використовуючи багато різних засобів, ви заважаєте природним процесам відновлення волосся", – наголошує експерт.

Водночас Ніл радить не боятися експериментів з волоссям і не надто перейматися, чи укладка виглядає ідеально.

"Не бійтеся змін, зокрема, щодо стилю. Пробуйте і, якщо навіть вам не сподобався результат, ви завжди можете його змінити. Жінкам варто перестати так сильно турбуватися про те, щоб все було ідеально. Розумний перфекціонізм вітається, але немає нічого прекраснішого природності. Просто живіть, ви ж не на конкурсі краси", – відзначив Фарін.

 

Теги: LifeStyle Краса Бейонсе
Джерело: 24 Канал
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