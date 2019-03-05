Первинний ринок нерухомості Києва: де у 2018-му збудували найбільше житла

За підсумками 2018 року темпи житлового будівництва знизились по всій Україні. Що відбувалось на первинному ринку нерухомості Києва і якими були обсяги зданого в експлуатацію житла.

У 2018-му році у столиці було здано в експлуатацію 1255,9 тисяч метрів квадратних житла – це на 24,5% менше, ніж у 2017-му.

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Найбільше будували житлових будинків з двома чи більше квартирами – 95,7%. Частка одноквартирного житла становила всього – 4,3%. Такі цифри наводить Головне управління статистики Києва.

Якими у 2018 були темпи житлового будівництва по районах Києва?

За загальною кількістю прийнятого в експлуатацію житла за підсумками 2018-го лідирував Голосіївський район столиці. Тут здали майже чверть (24,3%) від загального об'єму житла – 304 733 метри квадратні.

Найменше житла торік було введено в експлуатацію у Деснянському районі – 15 579 метрів квадратних або 1,2%.

Обсяги житлового будівництва у районах Києва за підсумками 2018: дивіться інфографіку

Загалом лише двом районам Києва вдалось покращити показники житлового будівництва 2018 у порівнянні з 2017-м.

У Подільському та Солом'янському районах столиці торік було здано в експлуатацію відповідно на 4,8% та на 8,8% більше.

Скільки житла було прийнято в експлуатацію у Києві у 2018 Район Кв м загальної площі Голосіївський 304 733 Подільський 203 794 Солом'янський 190 654 Дарницький 178 879 Дніпровський 112 873 Печерський 79 183 Оболонський 62 281 Святошинський 58 860 Шевченківський 49 018 Деснянський 15 579

Раніше Нерухомість 24 писала, як змінились ціни на квадратні метри у новобудовах Києва від початку 2019 року.

Дивіться інфографіку про темпи житлового будівництва у 2018 в Україні:



Темпи житлового будівництва в Україні у 2018: інфографіка 24 каналу