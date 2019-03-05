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      Первинний ринок нерухомості Києва: де у 2018-му збудували найбільше житла

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      Темпи житлового будівництва у Києві за підсумками 2018
      Темпи житлового будівництва у Києві за підсумками 2018 / hromadske.ua

      За підсумками 2018 року темпи житлового будівництва знизились по всій Україні. Що відбувалось на первинному ринку нерухомості Києва і якими були обсяги зданого в експлуатацію житла.

      У 2018-му році у столиці було здано в експлуатацію 1255,9 тисяч метрів квадратних житла – це на 24,5% менше, ніж у 2017-му.

      Читайте також: Первинний і вторинний ринок нерухомості: що буде з цінами у 2019

      Найбільше будували житлових будинків з двома чи більше квартирами – 95,7%. Частка одноквартирного житла становила всього – 4,3%. Такі цифри наводить Головне управління статистики Києва.

      Якими у 2018 були темпи житлового будівництва по районах Києва?

      За загальною кількістю прийнятого в експлуатацію житла за підсумками 2018-го лідирував Голосіївський район столиці. Тут здали майже чверть (24,3%) від загального об'єму житла – 304 733 метри квадратні.

      Найменше житла торік було введено в експлуатацію у Деснянському районі – 15 579 метрів квадратних або 1,2%.

      Обсяги житлового будівництва у районах Києва за підсумками 2018: дивіться інфографіку

      нерухомість Київ житлове будівництво

      Загалом лише двом районам Києва вдалось покращити показники житлового будівництва 2018 у порівнянні з 2017-м.

      У Подільському та Солом'янському районах столиці торік було здано в експлуатацію відповідно на 4,8% та на 8,8% більше.

      Скільки житла було прийнято в експлуатацію у Києві у 2018
      Район Кв м загальної площі
      Голосіївський 304 733
      Подільський 203 794
      Солом'янський 190 654
      Дарницький 178 879
      Дніпровський 112 873
      Печерський 79 183
      Оболонський 62 281
      Святошинський 58 860
      Шевченківський 49 018
      Деснянський 15 579

      Раніше Нерухомість 24 писала, як змінились ціни на квадратні метри у новобудовах Києва від початку 2019 року.

      Дивіться інфографіку про темпи житлового будівництва у 2018 в Україні:

      нерухомість житло житлове будівництво 2018
      Темпи житлового будівництва в Україні у 2018: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Первинний ринок нерухомості Ринок нерухомості Новини нерухомості України Новини Києва Новини нерухомості Будівництво
      Джерело: 24 канал
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