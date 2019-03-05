Первинний ринок нерухомості Києва: де у 2018-му збудували найбільше житла
За підсумками 2018 року темпи житлового будівництва знизились по всій Україні. Що відбувалось на первинному ринку нерухомості Києва і якими були обсяги зданого в експлуатацію житла.
У 2018-му році у столиці було здано в експлуатацію 1255,9 тисяч метрів квадратних житла – це на 24,5% менше, ніж у 2017-му.
Читайте також: Первинний і вторинний ринок нерухомості: що буде з цінами у 2019
Найбільше будували житлових будинків з двома чи більше квартирами – 95,7%. Частка одноквартирного житла становила всього – 4,3%. Такі цифри наводить Головне управління статистики Києва.
Якими у 2018 були темпи житлового будівництва по районах Києва?
За загальною кількістю прийнятого в експлуатацію житла за підсумками 2018-го лідирував Голосіївський район столиці. Тут здали майже чверть (24,3%) від загального об'єму житла – 304 733 метри квадратні.
Найменше житла торік було введено в експлуатацію у Деснянському районі – 15 579 метрів квадратних або 1,2%.
Обсяги житлового будівництва у районах Києва за підсумками 2018: дивіться інфографіку
Загалом лише двом районам Києва вдалось покращити показники житлового будівництва 2018 у порівнянні з 2017-м.
У Подільському та Солом'янському районах столиці торік було здано в експлуатацію відповідно на 4,8% та на 8,8% більше.
|Район
|Кв м загальної площі
|Голосіївський
|304 733
|Подільський
|203 794
|Солом'янський
|190 654
|Дарницький
|178 879
|Дніпровський
|112 873
|Печерський
|79 183
|Оболонський
|62 281
|Святошинський
|58 860
|Шевченківський
|49 018
|Деснянський
|15 579
Раніше Нерухомість 24 писала, як змінились ціни на квадратні метри у новобудовах Києва від початку 2019 року.
Дивіться інфографіку про темпи житлового будівництва у 2018 в Україні:
Темпи житлового будівництва в Україні у 2018: інфографіка 24 каналу