Первинний ринок нерухомості у 2018 показав небувале зростання: промовисті цифри

За підсумками 11 місяців 2018 року на ринку первинного житла в Україні, зокрема у Києві, спостерігалось значне зростання продажів.

За словами аналітиків, у 2018 році на первинному ринку нерухомості не виправдалися песимістичні прогнози і сценарії – цифри говорять про стабільність ситуації у цій сфері.

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Так, за даними компанії InCo home, яка називає себе однією з провідних інвестиційних компаній в галузі будівництва та нерухомості в Україні, головною змінною на ринку нерухомості Києва за підсумками 2018 року залишається курс долара.

Через зростання обсягів пропозицій і падіння попиту конкуренція стала жорсткішою, що, хоч і несуттєво, та все ж позначилось на цінах на квадратні метри у позитивну для покупців сторону.

За підсумками січня-листопада 2018 року продажі первинного житла у Києві у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зросли на відчутних 25%.

Аналітики констатують, що за динамікою цін на житло з початку 2018 року у гривневому еквіваленті вартість квадратного метра має позитивну тенденцію зростання при стабільному рівні в доларовому еквіваленті.

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За даними компанії, у січні-листопаді 2018 року було реалізовано понад 86 тисяч метрів квадратних первинного житла, при цьому найрезультативнішим за рівнем продажів став жовтень – тоді було продано понад 11 тисяч квадратів нерухомості.

Піковими були січень, серпень і жовтень. У 2018 році понад 60 тисяч метрів квадратних було продано за 100-відсотковою передоплатою. Розтермінування від забудовника у структурі продажів зайняло приблизно 45% від загальної кількості угод, торік це показник був на рівні 41%,

– зазначають інвестори.

Говорячи про середню ціну за метр квадратний на первинному ринку в Києві, то на прикладі інвестиційного проекту можна простежити, як ціна за квадратний метр від 15900 гривень з наближенням готовності об’єкта поетапно зросла до 17400 гривень за квадратний метр.

Щодо нерухомості бізнес класу, то тут ціна впродовж року не змінювалась і збереглась на рівні 28200 гривень за квадрат.

Раніше 24 канал повідомляв, чого чекати від ринку нерухомості України у 2019 році.