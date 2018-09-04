Петиція на підтримку Сенцова на сайті Білого дому: як поставити свій підпис

Українські митці запустили флешмоб на підтримку Олега Сенцова з вимогою звільнити його з російської в'язниці. І закликають кожного підписати петицію на сайті Білого дому, що має допомогти у порятунку нашого режисера.

Створили цю петицію ще 9 серпня, а термін її спливає вже за 4 дні.

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У разі, якщо така заява збере необхідну кількість підписів – а це аж сто тисяч – адміністрація Білого дому має зробити офіційну заяву щодо Олега. Відтак, і посилити міжнародний тиск на Росію.



Електронна петиція на підтримку Сенцова на сайті Білого дому

Стрічка з дебютного фільму Олега Сенцова "Гамер" отримала відзнаку на першому Одеському кінофестивалі від міжнародної федерації кінопреси. Він мав знімати нове українське кіно, натомість – вже понад 4 роки за ґратами у російській в'язниці. І став головним героєм низки документальних фільмів.

Його місце у режисерському кріслі, а не за ґратами. Увесь цивілізований світ закликає Росію звільнити бранця Кремля. А українські кіномитці – підписати петицію на сайті Білого дому. Кажуть, як тільки лічильник перевалив за сто днів голодування – як би прикро це не було, в суспільстві увага до політв'язня пішла на спад.

Дуже багато наших людей не знають, де ця петиція. І ця позиція українців – «а я не знав». От так половина суспільства живе у тому, що не відає, що відбувається в світі. Ми повинні робити все можливе і неможливе, ми всі відповідальні за те, що з ним станеться,

– сказала акторка Римма Зюбіна.

Із необхідних 100 тисяч голосів під петицією підписалися поки тільки 38 тисяч людей. А часу лишилося обмаль. Лічильник зупиниться за 4 дні. Тож режисери, музиканти, художники закликають українців не бути байдужими та зайти на сайт Білого дому і витратити на це кілька хвилин часу. У Facebook вже навіть запустили такий флешмоб.

Насамперед це потрібно кожному з нас. Якщо ми вважаємо, що зміни почнуться з кожного з нас, то ми повинні робити хоча б маленький крок, термін якого 10 секунд,

– відповів режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Нагадаємо, голодування Олега Сенцова триває 114 день. Він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів. І припиняти свій протест режисер наміру не має. Він сильно схуд і втратив здоров'я. З кожним днем часу на порятунок Олега Сенцова стає все менше.