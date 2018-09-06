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Петиція за звільнення Сенцова на сайті Білого дому: залишилося зібрати 3 тисячі підписів

1095 Читать новость на русском
Для голосування потрібно змінити IP-адресу
Для голосування потрібно змінити IP-адресу / informator.news

Петиція на сайті Білого дому за звільнення українського режисера Олега Сенцова вже набрала 97 тисяч голосів зі 100 тисяч необхідних. Учора ввечері було 75 тисяч підписів.

Проголосувати можна лише змінивши IP-адресу, адже доступ до голосування ускладнений. Для цього у налаштуваннях вашого браузеру треба встановити VPN. Після цього у браузері Opera: Налаштування – Додатково – Можливості – VPN – Увімкнути VPN.

Читайте також: Зеленський зробив важливий заклик до прихильників через Сенцова: відео

Із проханням долучитися до акції просять українські телеведучі, спортмени, музиканти викладаючи відеозвернення в Інтернет.  Це спонукатиме Вашингтон більше тиснути на Москву для звільнення 64 українських політв’язнів у Росії.

сеноцов

Залишилося зібрати менше 3 тисяч підписів

Щоб поставити підпис, в українців лишилося менше трьох днів. Якщо петиція набере понад 100 тисяч голосів, це зобов'яже американську владу відреагувати на заяву. Якщо голосів забракне – її видалять із сайту Білого дому.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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