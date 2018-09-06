Петиція за звільнення Сенцова на сайті Білого дому: залишилося зібрати 3 тисячі підписів

Петиція на сайті Білого дому за звільнення українського режисера Олега Сенцова вже набрала 97 тисяч голосів зі 100 тисяч необхідних. Учора ввечері було 75 тисяч підписів.

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Із проханням долучитися до акції просять українські телеведучі, спортмени, музиканти викладаючи відеозвернення в Інтернет. Це спонукатиме Вашингтон більше тиснути на Москву для звільнення 64 українських політв’язнів у Росії.

Залишилося зібрати менше 3 тисяч підписів

Щоб поставити підпис, в українців лишилося менше трьох днів. Якщо петиція набере понад 100 тисяч голосів, це зобов'яже американську владу відреагувати на заяву. Якщо голосів забракне – її видалять із сайту Білого дому.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.