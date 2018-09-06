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Петиція щодо Сенцова на сайті Білого дому зібрала необхідну кількість голосів

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Петиція щодо Сенцова на сайті Білого дому зібрала необхідну кількість голосів
Петиція щодо Сенцова на сайті Білого дому зібрала необхідну кількість голосів / Фото з вільних мереж

Петиція з вимогою сприяти звільненню незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на сайті Білого дому набрала необхідну кількість голосів. Так, наразі під петицією підписались 100 534 особи.

Про це мовиться на сайті петицій Білого дому.

Зазначимо, що петиція набрала необхідну кількість голосів (мінімально необхідні були 100 тисяч) тож тепер адміністрація Білого дому має зробити офіційну заяву щодо Сенцова та посилити міжнародний тиск на Росію.

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Додамо, що петиція з'явилась на початку серпня і до 8 вересня необхідно було набрати 100 тисяч голосів. Тепер її мають розглянути в американській адміністрації.

Європарламент вже звернувся до Володимира Путіна щодо негайного звільнення Олега Сенцова та інших. Тепер настав час США висловитись. Ми наполегливо закликаємо наш уряд використати всі важелі, щоб вимагати негайного звільнення Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів в Росії,
– мовиться в петиції.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Як розгорталися події з Олегом Сенцовим?

хроніка подій
Теги: Новини політики Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини США
Джерело: 24 канал
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