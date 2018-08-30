11:29
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Петля затягується": що зупиняє Путіна від масштабного наступу на Україну

429 Читать новость на русском
Путін навряд чи буде починати масштабний наступ на Україну
Путін навряд чи буде починати масштабний наступ на Україну / tass.ru

Президент Росії Володимир Путін скоріш за все не буде починати широкомасштабні наступальні дії на Україну, адже це додаткові витрати коштів та ресурсів. Окрім того, глава Кремля розуміє, що йому загрожує жорстка відповідь від Заходу.

Про це заявив координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук в інтерв'ю "Апострофу". 

Читайте також: Наскільки вірогідним є повторення подій під Іловайськом найближчим часом на Донбасі

Я не думаю, що будуть якісь широкомасштабні наступальні дії. З тієї причини, що їх проведення – це витрата додаткових коштів, додаткових ресурсів. У Росії підшкірний жир набагато більше, ніж в України, але він теж не нескінченний, це з одного боку. З іншого боку – Путін при проведенні такої переможної війни, масштабного наступу і відкритої агресії проти України входить у найжорсткішу сутичку з Заходом. Почни Путін якісь широкомасштабні дії – можуть бути і дії у відповідь з боку Заходу,
– підкреслив політик.

За його словами, у 2014 році ООН, ЄС і США небагато розуміли суті того, що відбувається на Донбасі, і називали Росію агресором. Проте зараз, світ зовсім по-іншому сприймає дії Кремля і має серйозні важелі впливу, аби зупиняти його.

"Коли говорять про те, що посилення санкцій лише дратує Росію і розв'язує руки Путіну, на тлі цих санкцій йому нібито нічого втрачати і він може піти дуже далеко, у тому числі прямо напавши на Україну, то я думаю, що це занадто песимістичний сценарій. У Заходу ще достатньо важелів впливу. Згадаймо хоча б ту ж саму банківську систему SWIFT – якщо Росію відключити від неї, це просто моментально покладе всю її банківську систему. Є й інші способи економічного впливу, які Захід залишає у своєму арсеналі, але поки не готовий застосувати. Думаю, що це розуміють і в Кремлі, бачачи, як петля потихеньку затягується", – зазначив Тимчук.

Нардеп зауважив, що зараз Росія намагається в екстреному порядку відключитися від економічних і фінансових зв'язків із Заходом. 

"Тим не менше я думаю, що Путін розуміє, що у Заходу залишаються важелі для подальшого впливу на економіку Росії і на цьому тлі він навряд чи піде на якісь далекосяжні кроки у вигляді агресії", – підсумував Тимчук.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Санкції Новини США Євросоюз
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта
сьогодні, 08:42 Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта
Тимур Чмерук
Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
29 серпня, 23:00 Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
Віталій Шабунін
Imagine Dragons переспівали українською: оригінальний кавер
сьогодні, 10:40 Imagine Dragons переспівали українською: оригінальний кавер
Гамбургери чи хот-доги: який фаст-фуд найшкідливіший
сьогодні, 10:27 Гамбургери чи хот-доги: який фаст-фуд найшкідливіший
Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
29 серпня, 22:02 Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
Олексій Чибісов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Агітація в стилі фентезі, або "Гра престолів" напередодні виборів
 18 жовтня 2015 , 14:47 1
Персонал "Волині" повідомили про звільнення
 13 травня 2016 , 00:01
Як отримати компенсацію за погані дороги
 11 квітня , 11:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук