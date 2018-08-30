"Петля затягується": що зупиняє Путіна від масштабного наступу на Україну

Президент Росії Володимир Путін скоріш за все не буде починати широкомасштабні наступальні дії на Україну, адже це додаткові витрати коштів та ресурсів. Окрім того, глава Кремля розуміє, що йому загрожує жорстка відповідь від Заходу.

Про це заявив координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук в інтерв'ю "Апострофу".

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Я не думаю, що будуть якісь широкомасштабні наступальні дії. З тієї причини, що їх проведення – це витрата додаткових коштів, додаткових ресурсів. У Росії підшкірний жир набагато більше, ніж в України, але він теж не нескінченний, це з одного боку. З іншого боку – Путін при проведенні такої переможної війни, масштабного наступу і відкритої агресії проти України входить у найжорсткішу сутичку з Заходом. Почни Путін якісь широкомасштабні дії – можуть бути і дії у відповідь з боку Заходу,

– підкреслив політик.

За його словами, у 2014 році ООН, ЄС і США небагато розуміли суті того, що відбувається на Донбасі, і називали Росію агресором. Проте зараз, світ зовсім по-іншому сприймає дії Кремля і має серйозні важелі впливу, аби зупиняти його.

"Коли говорять про те, що посилення санкцій лише дратує Росію і розв'язує руки Путіну, на тлі цих санкцій йому нібито нічого втрачати і він може піти дуже далеко, у тому числі прямо напавши на Україну, то я думаю, що це занадто песимістичний сценарій. У Заходу ще достатньо важелів впливу. Згадаймо хоча б ту ж саму банківську систему SWIFT – якщо Росію відключити від неї, це просто моментально покладе всю її банківську систему. Є й інші способи економічного впливу, які Захід залишає у своєму арсеналі, але поки не готовий застосувати. Думаю, що це розуміють і в Кремлі, бачачи, як петля потихеньку затягується", – зазначив Тимчук.

Нардеп зауважив, що зараз Росія намагається в екстреному порядку відключитися від економічних і фінансових зв'язків із Заходом.

"Тим не менше я думаю, що Путін розуміє, що у Заходу залишаються важелі для подальшого впливу на економіку Росії і на цьому тлі він навряд чи піде на якісь далекосяжні кроки у вигляді агресії", – підсумував Тимчук.