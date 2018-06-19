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Петрів піст 2018: календар харчування на кожен день

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Петрів піст 2018: що можна і що не можна їсти в піст
Петрів піст 2018: що можна і що не можна їсти в піст / 24 Канал

Петрів піст 2018 один із чотирьох багатоденних постів. Він триватиме з 4 червня і до 11 липня включно. Ми зібрали календар харчування по днях, що можна, а що не можна їсти у Петрів піст.

Петрів піст 2018: дата 

Петрів піст встановлений на честь святих апостолів Петра і Павла. Петровський або Петрів піст має й другу назву – Апостольський. Дата початку Петрівського посту безпосередньо залежить від Великодня. Петрів піст в 2018 році, як і в інші роки, настає одразу після Трійці. Зате закінчення Петрового посту завжди в один день – 11 липня, перед днем апостолів Петра і Павла.

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Так як Пасха у 2018 році 8 квітня, то Петрів піст розпочався через 51 день після свята святого, тобто 4 червня. Петрів піст в 2018 році буде тривати з 4 червня по 11 липня включно. Апостольський піст щороку має різну тривалість: найкоротший триває 8 днів, найдовший – 42 дні.

Календар харчування по днях у Петрів піст

Під час Петрового посту при приготуванні їжі можна запікати, тушкувати, відварювати або просто вживати у сирому вигляді. Під час Петрового посту не можна вживати страви, де є м’ясо, молоко або олія.

В понеділок  дозволено вживати гарячу їжу без олії – пісні каші (гречану, рисову, перлову, ячну, вівсяну), зварені на воді навіть без краплі рослинної (соняшникової, оливкової) олії.

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Петрів піст 2018: що можна і що не можна їсти в піст
Пісна каша з сухофруктами 

Підсолодити смак звичної каші можна сухофруктами – родзинки, курага або горіхи будуть відмінно поєднуватися з вівсянкою, а деяким сподобається любителям і ячна каша з фруктами. Можна змішати кашу з грибами, попередньо відвареними і порізаними на дрібні шматочки. Ще один варіант добавок в каші – запечені або обсмажені на грилі овочі.

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Вівторок, четвер і субота – основні дні посту. В цей час дозволена будь-яка пісна їжа, а також риба.

Середа і п’ятниця – скоромні дні. У ці дні необхідно дотримуватися сухоїдіння. Заборонена не тільки їжа тваринного походження, але і риба, і навіть олія. Особливо ревні християни сприймають ці дні посту як час харчуватися лише водою та хлібом.

Неділя – найбільш милостивий день посту. До дозволеного меню вівторка, четверга і суботи додається ще один продукт – вино. Правда, пити його можна лише в невеликих кількостях, не зловживаючи і не допускаючи сп’яніння. Крім того, дозвіл вживати вино не означає автоматичний допуск всіх алкогольних напоїв, в першу чергу міцних напоїв. Червоне вино, особливо кагор, має особливе значення для віруючих, а тому і дозвіл на його помірне вживання виглядає цілком доречно.

Петрів піст 2018: що можна і що не можна їсти в піст
Запечена риба з овочами 

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Петрів піст – час очищення від нeгaтиву, злa і грiхiв. Істинно віруючі християни дотримуються всіх правил посту, особливо, що стосується їжі. Намагайтесь також утриматися від згyбнuх звичок та робіть добро оточуючим. 

Теги: LifeStyle Новини України Здорове харчування релігія
Джерело: 24 Канал
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