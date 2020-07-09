Закриття фабрики тролів, що працювали на Порошенка – факт існування порохоботів. Але вплив фабрик на результати виборів обмежений, вважають аналітики.

Технологи Порошенка вибудували серйозну мережу ботів. На практиці це дозволило Порошенку стати домінуючим у націонал-патріотичному середовищі, максимально мобілізувати виборців. Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Петро Олещук.

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Боти Порошенка розганяли нетерпимість до іншої думки

Термін "порохоботи" увійшов у нашу практику і мав негативний окрас відносно прихильників Порошенка. Але ці інструменти обмежені за своїм впливом і ефективністю. Боти на виборах використовувалися, як допоміжний інструмент. І не стільки для політичної агітації, як дискредитації опонентів і психологічного тиску на будь-яку альтернативну точку зору,

– вважає Петро Олещук.

З іншого боку, за межами цього вузького співтовариства вплив ботів обмежений.

Основа ідеології Порошенка – нетерпимість до іншої думки. На виборах президента застосовувалася формула, що є або Порошенко, або Путін. Подібні дихотомії досі вкидаються технологами Порошенка. На зразок: "Хто не з нами, той проти нас. Навколо всі агенти, корисні ідіоти, лише ми боремося за праве діло. Для вирішення цих задач боти дуже корисні". Вони дозволяють сіяти нетерпимість, ворожість,

– зауважує Олещук.

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Якою партією хоче стати "ЄС"

Як говорить експерт, останнім часом "Європейська солідарність" стає все більше регіональною партією. П’ятий президент орієнтується на електорат окремих областей. У такому випадку соцмережі можуть допомоги, бо часто виступають для якоїсь невеликої громади основним джерелом інформації. Недооцінювати їх не можна, але глобально на результати місцевих виборів восени 2020 року це не вплине.

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"Сумнівно, що ліквідовані акаунти ботів – єдина мережа. Насправді їх багато. Одна зникла – комусь звільнили місце на ринку. Сама проблема нікуди не поділася", – підкреслив Петро Олещук.

Що відомо про фабрику ботів в українських соцмережах