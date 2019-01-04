Що відомо про боксера Петра Очеретяного, ймовірного вбивцю співробітника держохорони у Києві

2 січня поблизу житлового комплексу "Французький бульвар" у Києві було вбито співробітника Управління державної охорони Василя Хмелюка. Вбили його одним ударом у голову. Підозрюваним у вбивстві є колишній боксер Петро Очеретяний.

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Петру Очеренятому 36 років. Він народився 27 серпня 1982 року у Києві. Навчався у Національному університеті фізичного виховання та спорту. Згодом перейшов у професійний бокс. Виступав у першій важкій вазі (до 90,7 кілограм). Перший бій провів 20 березня 2005 року у Києві, перемігши одностайним рішенням суддів Олександра Курманова.

Петро Очеретяний

Загалом на професійному ринзі Петро Очеретяний провів 10 поєдинків, дев’ять з яких виграв (шість нокаутом). Єдиної поразки зазнав 3 червня 2006 у польському місті Остроленка, коли поступився господарю рингу Гжегожу Сошинському рішенням суддів.

Закінчив кар’єру Петро Очеретяний у 2009 році, коли на День Незалежності 24 серпня на Центральній площі міста Узин (Киїівська область) переміг білоруського боксера Дмитра Адамовича.

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У Facebook є Петр Очеретяный. Однак неможливо вказати, чи цей акаунт належить підозрюваному. У нього на аватарці стоїть фотографія собаки породи мастиф. Саме таку вигулював Петро Очеретяний на відео. А навчальним закладом вказаний саме Національний університет фізичного виховання та спорту

Варто зазначити, що у Петра Очеретяного є брат-близнюк Павло. Він теж є професійним спортсменом. Обидва брати разом розпочали та закінчили свою професійну кар’єру. Єдина відмінність – Павло провів на два поєдинки менше, а також у нього замість поразки – нічия.

Нагадаємо, 2 січня у центрі Києва чоловік ударом в голову вбив 26-річного місцевого жителя – співробітника Управління державної охорони Василя Хмелюка. Свідки розповіли правоохоронцям, що трагедія розпочалася з дорожнього конфлікту. Чоловіки почали на підвищених тонах з’ясовувати стосунки, потім один із них вдарив опонента рукою в голову, від чого він помер. Згодом 3 січня Петро Очетеряний разом з адвокатом прийшли до поліції та здалися. Підозрюваному загрожує до 15 років тюремного ув'язнення за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

Орієнтування на підозрюваного у вбивстві Петра Очеретяного