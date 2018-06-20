Петро Порошенко обговорив ситуацію на Донбасі з міністром закордонних справ Латвії
У середу, 20 червня, відбулася зустріч між Президентом України Петром Порошенко та міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом.
Про це повідомила у прес-службі Президента України.
Читайте також: Порошенко підписав закон про військову службу: що зміниться
Петро Порошенко висловив вдячність Латвії за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, її солідарність та допомогу у протидії російській агресії, а також засудження та невизнання незаконної окупації Криму.
Глава держави високо оцінив послідовну позицію Латвії щодо необхідності продовження Європейським Союзом санкцій проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом,
– йдеться у повідомленні.
Як заявив Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, "у ході зустрічі я поінформував Міністра Рінкевичса про ситуацію на Донбасі, зокрема про продовження обстрілів з використанням важкого озброєння з боку контрольованих Росією бойовиків. Було обговорено перспективи розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі".
За словами прес-служби, міністр закордонних справ Латвії наголосив на важливості активної міжнародної кампанії з метою звільнення українських політв’язнів з російських тюрем.
Нагадаємо, що 16 червня Президент України Петро Порошенко зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, під час якої наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль для звільнення українських політв'язнів у Росії.
Вибір редакції
-
Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президентисьогодні, 22:00
-
Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболусьогодні, 21:01
-
Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузникахсьогодні, 20:02