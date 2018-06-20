Петро Порошенко обговорив ситуацію на Донбасі з міністром закордонних справ Латвії

У середу, 20 червня, відбулася зустріч між Президентом України Петром Порошенко та міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом.

Про це повідомила у прес-службі Президента України.

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Петро Порошенко висловив вдячність Латвії за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, її солідарність та допомогу у протидії російській агресії, а також засудження та невизнання незаконної окупації Криму.

Глава держави високо оцінив послідовну позицію Латвії щодо необхідності продовження Європейським Союзом санкцій проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом,

– йдеться у повідомленні.

Як заявив Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, " у ході зустрічі я поінформував Міністра Рінкевичса про ситуацію на Донбасі, зокрема про продовження обстрілів з використанням важкого озброєння з боку контрольованих Росією бойовиків. Було обговорено перспективи розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі".

За словами прес-служби, міністр закордонних справ Латвії наголосив на важливості активної міжнародної кампанії з метою звільнення українських політв’язнів з російських тюрем.

Нагадаємо, що 16 червня Президент України Петро Порошенко зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, під час якої наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль для звільнення українських політв'язнів у Росії.