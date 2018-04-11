Петро Порошенко обговорив з Терезою Мей посилення санкцій проти Росії

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей. Одне з головних питань співрозмовників – посилення санкцій у відповідь на агресивні дії Російської Федерації.

Про це йдеться в повідомленні речника Порошенка Святослава Цеголка.

"Глава Української держави висловив солідарність з британським народом та урядом щодо отруєння Сергія Скрипаля у місті Солсбері. Петро Порошенко відзначив готовність України надати допомогу в розслідуванні цієї справи у разі необхідності", – йдеться в повідомленні.

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У відповідь Тереза Мей подякувала Україні за вияв солідарності з Великою Британією і вчергове засудила агресію Росії на Донбасі та Криму.

Також співрозмовники обговорили питання посилення двосторонньої співпраці у сфері безпеки та оборони.