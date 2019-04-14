Петро Порошенко приїхав на "Олімпійський": фото

Чинний гарант Петро Порошенко прибув на стадіон "Олімпійський" на дебати з іншим кандидантом у президенти Володимиром Зеленським.

Разом з Порошенком приїхала його дружина Марина.

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Він піднявся на сцену, аби звернутись до українців. Кандидат у президенти запевнив, що готовий відповідати на будь-які запитання. І їх фільтрувати ніхто не буде.



Порошенко звернувся до українців



Порошенко звернувся до українців

Також Порошенко попросив громадян України дочекатися, поки дебати закінчаться. Адже після того він знову вийде з ними поспілкуватися.

На стадіоні він буде чекати Зеленського до 15 години.



Петро Порошенко виступив перед публікою на НСК "Олімпійський"



Петро Порошенко прибув на дебати

Людей на "Олімпійському" зібралось чимало. Вони скандують "Вова, выходи! Вова, выходи!" Проте інший кандидат у президенти Володимир Зеленський ще не прибув.



Дебати на "Олімпійському" 14 квітня"