Петро Порошенко призначив аудитором НАБУ Павла Жебрівського

Президент України Петро Порошенко призначив аудитором Національного антикорупційного бюро Павла Жебрівського.

Про це йдеться в указі президента.

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Відповідний указ №169 Про визначення особи до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України підписаний президентом 19 червня.

Визначити до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України Жебрівського Павла Івановича,

– йдетьсяв указі.

Додамо, що указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Нагадаємо, у понеділок, 11 червня, стало відомо, що голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вирішив подати у відставку.