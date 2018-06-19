Петро Порошенко призначив аудитором НАБУ Павла Жебрівського
Президент України Петро Порошенко призначив аудитором Національного антикорупційного бюро Павла Жебрівського.
Про це йдеться в указі президента.
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Відповідний указ №169 Про визначення особи до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України підписаний президентом 19 червня.
Визначити до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України Жебрівського Павла Івановича,
– йдетьсяв указі.
Додамо, що указ набирає чинності з дня його оприлюднення.
Нагадаємо, у понеділок, 11 червня, стало відомо, що голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вирішив подати у відставку.