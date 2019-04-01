17:37
1 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Порошенко: основні тези передвиборчої програми

      595 Читать новость на русском
      Петро Порошенко - програма кандидата в президенти України 2019
      Петро Порошенко / 24 канал

      Петро Порошенко подав до ЦВК документи з наміром балотуватися на другий термін 3 лютого, а 8 лютого на сайті ЦВК опублікували програму кандидата. 24 канал пропонує Вам пригадати її основні тези, адже Порошенко, разом із Зеленським, найімовірніші претенденти на вихід до другого туру виборів президента України 2019 року.

      Своїм шляхом – до великої мети

      Порошенко у назві програми окреслює стратегічну мету розвитку України – перетворення її на "велику державу вільних і щасливих людей", але – "своїм шляхом".

      Читайте також: Порошенко проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата

      У чому ж Петро Порошенко бачить особливості "свого шляху"?

      Передусім у поступі до Євросоюзу і НАТО, але перед тим досягнення:

      – високих стандартів життя людей,
      – верховенства права,
      – безпеки і захисту держави,
      – регіонального лідерства у аграрному секторі Європи,
      – входження до топ-5 глобальних лідерів ІТ-сектору.

      І також стати однією з десяти найбільш відвідуваних країн Європи під гаслом "Модна країна, яку відкриває світ".

      Читайте також: Хто такий Петро Порошенко: що відомо про кандидата у президенти

      Міцний фундамент

      Значну частину своєї програми Порошенко присвятив переліку того, що він вважає своїми досягненнями у період обіймання посади президента України. А саме:

      – відродження армії,
      – створення світової коаліції на підтримку України у протистоянні агресору (Росії),
      – підписання угоди з ЄС та безвіз,
      – стабільність гривні,
      – реформа децентралізації,
      – створення антикорупційних органів,
      – підтримка та захист української мови,
      – Томос про автокефалію та створення Православної церкви України.

      При цьому всьому у програмі проголошується основним завданням "подолання бідності" українців.

      Читайте також: Білий дім по-українськи: якою нерухомістю володіє Петро Порошенко

      Від боротьби за виживання – до сталого розвитку

      "Стратегія переходу від глибокої кризи і боротьби за виживання до сталого розвитку базується на тих секторах економіки, де ми можемо вийти на лідерські позиції", – йдеться у програмі кандидата. При цьому Порошенко згадує 5 стратегічних секторів економіки, до яких можна залучити мільярди доларів інвестицій:

      – аграрний: переробленої продукції слід експортувати значно більше, ніж сировини;
      – ІТ-сектор: перетворити його на креативну індустрію з розвитком високих технологій;
      – оборонно-промисловий комплекс;
      – авіабудування і космічна галузь;
      – суднобудування.

      А розвиток інфраструктури загалом та усіх інших галузей повинен автоматично сприяти туристичній галузі, яка є потужною підтримкою для місцевих економік.

      Передвиборча програма Петра Порошенка: документ

      Що відомо про Петра Порошенка (коротко)? П’ятий президент України (з 7 червня 2014 року), власник корпорації "Roshen" та телевізійного каналу "5 канал", народний депутат III, IV, V та VII скликань, екс-міністр закордонних справ, екс-міністр економічного розвитку та торгівлі.

      Колишній член Об’єднаної Соціально-демократичної партії України, очолюваної Віктором Медведчуком, "Партії Регіонів" та партії "Наша Україна" Віктора Ющенка.

      На президентських виборах 2014 року з передвиборчою кампанією "Жити по-новому" отримав 54,7% голосів, здобувши перемогу в першому турі. 7 червня 2014 року Порошенко склав присягу та взяв на себе обов’язки Верховного Головнокомандувача України.

      Що обіцяє Петро Порошенко: інфографіка

      Порошенко

      Коментарі про кандидата від політиків та експертів

       
       

       

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
      159209
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Петро Порошенко Публікації
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що повинен зробити президент, щоб в Україні запрацював справедливий суд
      сьогодні , 17:30 Що повинен зробити президент, щоб в Україні запрацював справедливий суд
      Роман Маселко 58
      Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      ОПИТУВАННЯ
      31 березня , 20:38 Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      6568
      Виборчий післясмак та ймовірні майбутні сценарії для України
      сьогодні , 17:00 Виборчий післясмак та ймовірні майбутні сценарії для України
      Анастасія Кримова 2988
      Зеленский – это Кучма, Ющенко и Порошенко-2019
      сьогодні , 16:50 Зеленский – это Кучма, Ющенко и Порошенко-2019
      Блог Медіа 2110
      Феномен Зеленського: чому саме Голобородько став лідером першого туру виборів
      сьогодні , 16:44 Феномен Зеленського: чому саме Голобородько став лідером першого туру виборів
      Крістіна Бердинських 650
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук