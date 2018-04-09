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Пхеньян може відмовитись від ядерної зброї

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Кім Чен Ин
Кім Чен Ин / Фото з відкритих джерел

Влада Північної Кореї вперше запропонувала на офіційному рівні обговорити перспективи відмови від ядерної зброї на Корейському півострові.

Про це агентству Reuters повідомило анонімне джерело в Адміністрації США.

Читайте також: Кім Чен Ина запросили на переговори до Росії, – глава розвідки США

Він зазначив, що між країнами нещодавно відбулись секретні переговори, під час яких Пхеньян підтвердив свою готовність провести безпрецедентний саміт між США і КНДР на найвищому рівні.

До того Сполучені Штати намагались передбачити дії Північної Кореї, покладаючись на інформацію, надану союзною Південною Кореєю. Частина розмов американських і північнокорейських представників відбувалася в дипмісії КНДР при Організації Об'єднаних Націй, частина – по каналах, встановленим розвідувальними службами.

США вже оголосили, що саміт, ймовірно, відбудеться у травні. Північна Корея поки офіційно не підтвердила свою участь. Також наразі невідомо, де можуть зустрітись Трамп і Кім Чен Ин.

Джерело відмовилось повідомляти, скільки було безпосередніх контактів між країнами, але зазначив, що "прямих контактів було безліч".

США підтвердили, що Кім Чен Ин готовий обговорити відмову від ядерної зброї на Корейському півострові,
– заявив інший американський чиновник.

До слова, Північна Корея і раніше висловлювала готовність розглянути можливість відмови від своїх ракетно-ядерних проектів за умови, що США виведуть війська з Південної Кореї і перестануть прикривати "ядерним щитом" як Південну Корею, так і Японію.

Теги: Новини політики Новини США КНДР Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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