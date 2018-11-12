Пхеньян розкритикував проведення спільних військових навчань Південною Кореєю та США

КНДР жорстко розкритикувала відновлення Республікою Корея і США спільних військових навчань.

Про це повідомило центральне видання країни Nodong Sinmu.

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Газета закликала Південну Корею та США до "розумної поведінки" і відмови від "анахронічних" військових акцій.

Сеул і Вашингтон минулого тижня, після піврічної перерви, провели спільні навчання морської піхоти на рівні батальйонів KMEP (The Korea Marine Exercise Program). У маневрах взяли участь близько 500 бійців з обох сторін, а також десантно-штурмові бойові машини піхоти. Метою тренувань, стала "підтримку спільного оборонного стану" і підвищення рівня взаємодії.

Спочатку на 2018 рік було заплановано 18 раундів таких маневрів, проте частина з них була скасована на тлі покращення відносин між Сеулом і Пхеньяном, і тому їх було проведено тільки 11. На 2019 рік заплановано 24 серії спільних маневрів морських піхотинців.

У Сеулі при цьому висловлювали надію, що КНДР утримається від критики цих навчань, оскільки їх масштаб невеликий. Раніше Південна Корея і США скасували великі навчання Ulchi Freedom Guardian, які повинні були відбутися у серпні, і маневри ВВС Vigilant Ace, заплановані на грудень.