Про це написав у фейсбуці журналіст Сергій Руденко. За його словами, Philip Morris, яка продовжує працювати на російському ринку, інвестує у нові виробничі потужності на Львівщині 30 мільйонів доларів.

Дивіться також Космічні податки та виробництво безпілотників: американська компанія продовжує "годувати" Росію

"Тобто з одного боку Philip Morris через відрахування податків до російського бюджету спонсорує армію Путіна. А з іншого – зводить фабрику в країні, яку ця ж сама армія намагається стерти з лиця землі", – зазначив Руденко.

Він нагадав, що ще два роки тому компанія оголосила про намір піти з російського ринку. Однак цього не сталося.

Зайве говорити про причини. Чи то відсутність покупця, чи то драконівська політика російської влади до іноземних інвесторів. Для нас фактом є те, що американська компанія успішно розвиває свій бізнес у країні-терористці. Сукупний обсяг інвестицій Philip Morris International в Росію перевищив 2 мільярди доларів,

– наголосив журналіст.

Сергій Руденко також навів дані фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, згідно з якими виручка компанії у перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну зросла на 8% – до 140,3 мільярда рублів, а чистий прибуток – до 48,2 мільярда рублів, що на 45% більше, ніж у 2021 році. Відповідно, податку на прибуток до бюджету агресора було сплачено на суму понад 136 мільйонів доларів США.

Подальша робота Philip Morris у Росії – це маркер для багатьох іноземних інвесторів. Компанія спонсорує російських терористів. Жодних наслідків для неї поки що немає,

– наголосив журналіст.

Він нагадав, що у серпні 2023 року українське НАЗК внесло Philip Morris до переліку спонсорів міжнародного тероризму. Це означає автоматичне потрапляння компанії до World-Check – найбільшої у світі бази для перевірки контрагентів щодо зв’язків з терористичними організаціями, шахрайством тощо.

"Ще більш дивно, коли Україна, маркуючи Philip Morris спонсором міжнародного тероризму, водночас не забороняє цій компанії працювати на своєму ринку. І це ганебно. Бо ми не повинні толерувати роботу в нашій країні таких компаній як Philip Morris, PepsiCo, 7UP, Mirinda, Sandora etc, які продовжують працювати на Росії й спонсорують путінський тероризм", – резюмував Сергій Руденко.