20:53
12 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA: Матіос став новим Бондом. Поганий тиждень Порошенка
      Вєсті.UA
      19:55, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Philip Morris намагається приховати правду про свою небезпечну аферу з IQOS в Україні

      559 Читать новость на русском
      IQOS Philip Morris
      IQOS Philip Morris

      Міжнародна тютюнова компанія Philip Morris організувала в Україні масштабну аферу, і щоб приховати правду про шкідливість своєї продукції – електронних сигарет IQOS – намагається тиснути на вільну пресу.

      Про це пише видання "Вголос".

      Низка українських ЗМІ опублікувала дані міжнародної організації Campaign for Tobacco-Free Kids, де йдеться, що в рамках глобальної промокампанії Philip Morris у Східній Європі в Україні просувають "дружні IQOS" бари і ресторани, IQOS спонсорує кулінарні фестивалі, модні заходи для дітей і підлітків, реклама бренду присутня й на автомобілях.

      У результаті таких дій, згідно з даними дослідження, більше 40% підлітків (віком від 13 до 15 років) в Україні пробували електронні сигарети, а майже кожен п’ятий регулярно їх вживає.

      При цьому сьогодні немає жодного підтвердження, що IQOS є нешкідливими для здоров'я і допомагають побороти залежність від сигарет, про що говорить компанія Philip Morris. Навпаки, експертні висновки свідчать, що IQOS можуть бути навіть небезпечніші класичних сигарет.

      Так, в 2018 році фахівці Адміністрації з контролю за продуктами харчування і лікарськими препаратами США дійшли висновку, що IQOS можуть посилювати нікотинову залежність. А учені Каліфорнійського університету заявили: відсутність горіння тютюну в IQOS зовсім не означає безпеку новомодного пристрою.

      Побоюючись, що вся ця інформація стане надбанням громадськості, компанія Philip Morris почала тиснути на українські ЗМІ і погрожувати їм позовами, вимагаючи зняти інформацію про шкоду IQOS і масштаби залучення українських дітей до куріння цього продукту.

      Нагадаємо, раніше журналісти викрили компанію Philip Morris в спробах витіснити з українського ринку національних виробників, які готові продавати свою продукцію за більш низькими цінами, ніж міжнародні тютюнові компанії.

      blog_ava
      Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
      сьогодні
      19832
      Теги: Новини України Тютюн
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому в Україні не діє заборона на російські сайти та чи розблокує їх Зеленський?
      сьогодні , 20:30 Чому в Україні не діє заборона на російські сайти та чи розблокує їх Зеленський?
      Світлана Попова 155
      Вибори онлайн: що про це треба знати і чи реально запровадити в Україні
      сьогодні , 19:30 Вибори онлайн: що про це треба знати і чи реально запровадити в Україні
      Світлана Попова 192
      Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      2 серпня , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      5812
      Еще правит, но уже не управляет, или Бегство Путина от протестов в Москве
      сьогодні , 19:00 Еще правит, но уже не управляет, или Бегство Путина от протестов в Москве
      Повернись живим 1779
      На День Незалежності в Києві пройде дві ходи: програма найцікавіших заходів
      сьогодні , 19:00 На День Незалежності в Києві пройде дві ходи: програма найцікавіших заходів
      1405
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук