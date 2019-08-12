Philip Morris намагається приховати правду про свою небезпечну аферу з IQOS в Україні

Міжнародна тютюнова компанія Philip Morris організувала в Україні масштабну аферу, і щоб приховати правду про шкідливість своєї продукції – електронних сигарет IQOS – намагається тиснути на вільну пресу.

Про це пише видання "Вголос".

Низка українських ЗМІ опублікувала дані міжнародної організації Campaign for Tobacco-Free Kids, де йдеться, що в рамках глобальної промокампанії Philip Morris у Східній Європі в Україні просувають "дружні IQOS" бари і ресторани, IQOS спонсорує кулінарні фестивалі, модні заходи для дітей і підлітків, реклама бренду присутня й на автомобілях.

У результаті таких дій, згідно з даними дослідження, більше 40% підлітків (віком від 13 до 15 років) в Україні пробували електронні сигарети, а майже кожен п’ятий регулярно їх вживає.

При цьому сьогодні немає жодного підтвердження, що IQOS є нешкідливими для здоров'я і допомагають побороти залежність від сигарет, про що говорить компанія Philip Morris. Навпаки, експертні висновки свідчать, що IQOS можуть бути навіть небезпечніші класичних сигарет.

Так, в 2018 році фахівці Адміністрації з контролю за продуктами харчування і лікарськими препаратами США дійшли висновку, що IQOS можуть посилювати нікотинову залежність. А учені Каліфорнійського університету заявили: відсутність горіння тютюну в IQOS зовсім не означає безпеку новомодного пристрою.

Побоюючись, що вся ця інформація стане надбанням громадськості, компанія Philip Morris почала тиснути на українські ЗМІ і погрожувати їм позовами, вимагаючи зняти інформацію про шкоду IQOS і масштаби залучення українських дітей до куріння цього продукту.

Нагадаємо, раніше журналісти викрили компанію Philip Morris в спробах витіснити з українського ринку національних виробників, які готові продавати свою продукцію за більш низькими цінами, ніж міжнародні тютюнові компанії.