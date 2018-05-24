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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Philips представила пристрій, що знищує вірус небезпечного грипу

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Кліматичний комплекс Philips AC3821
Кліматичний комплекс Philips AC3821 / itnews.com.ua

Компанія Philips презентувала кліматичний комплекс – Philips AC3821. Він не лише нормалізує температуру у домі, але й ефективно очистить повітря від алергенів, шкідливих часток, бактерій і вірусів, та зволожить його.

Про це пише itnews.com.ua.

За якістю можна стежити у режимі реального часу – цифровий дисплей наочно відображає дані.

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Прилад оснащений інноваційною технологією VitaShield IPS, завдяки чому він може видалити 99,97% мікробів. Йому під силу впоратись із вірусами, бактеріями, порохом, пилком, алергенами, що містяться в шкірі домашніх тварин, та іншими часточками. До речі, Philips AC3821 може видалити навіть вірус грипу H1N11.

Прилад вирізняється високою швидкістю очищення повітря, так, він здатен очистити приміщення до 20 метрів квадратних всього за 7 хвилин.

Ще одна корисна функція, що виконує пристрій, – боротьба із сухістю повітря. Апарат підтримує технологію NanoCloud, яка працює за принципом холодного випаровування. Ця технологія забезпечує ефективне і гігієнічне зволоження.

Крім того, датчик AeraSense, яким оснащений кліматичний комплекс, швидко і точно визначає склад повітря і відображає його на цифровому екрані. Це особливо корисно для алергіків.

Багатофункціональний кліматичний комплекс від Philips

Багатофункціональний кліматичний комплекс від Philips

Теги: Здоров'я Техно Philips Медицина Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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