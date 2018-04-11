Pianoboy представив кліп, в якому порушив тему шкільного знущання: відео

Гурт Pianoбой випустив кліп на композицію "Все, що тебе не вбиває", в якій порушується тема підліткового шкільного знущання.

Новий кліп присвячений темі дитячого цькування, нерозуміння і неприйняття в суспільстві. Режисером кліпу став Гео Лерос.

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"В цю пісню я вклав сильні емоції, пов'язані з багаторічним пошуком себе у світі. Як і інші прості люди, я проходив через неприйняття оточуючими мого "я" і моєї музики, через підстави колег і невіру друзів, через розчарування в собі і агресію тих, хто мене ненавидів, – прокоментував роботу Шуров.

Музикант зауважив, що цим треком хотів би підтримати тих, хто почувається дивним і не таким, як усі.

"Не бійтеся поразок, не бійтеся робити помилки, не бійтеся бути собою, навіть якщо ви не схожі на більшість. Кожна людина в світі є унікальною. А все, що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим!" – додав Дмитро.

Дивіться кліп "Все, що тебе не вбиває"